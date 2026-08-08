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स्‍मृति ईरानी ने मदरहुड को लिए जाहिर किए जज्‍बात, नेटिजन हो गए इमोशनल

एक इंवेट के दौरान स्मृति ईरानी ने मदरहुड पर अपने अनुभव को शेयर किया. इस दौरान उन्होंने मां बनने की सच्चाइयों के बारे में बताया है. उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है. स्मृति ईरानी की बात सुन लोग इमोशन हो रहे हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 08, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:02 AM IST
स्‍मृति ईरानी ने मदरहुड को लिए जाहिर किए जज्‍बात, नेटिजन हो गए इमोशनल

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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