स्मृति ईरानी से एक इंवेट के दौरान मदरहुड को लेकर सवाल किया गया. इस दौरान उन्होंने मां बनने के अनुभव के बारे में जो बताया है उसे सुन लोग इमोशनल हो गए हैं. उन्होंने बताया है कि तीन बच्चों की मां स्मृति ने उनकी परवरिश और करियर के बीच बैलेंस कैसे बनाया है. मुंबई में मॉम पावर कॉन्फ्रेंस 2026 में बताया है कि कामकाजी महिलाओं काम और बच्चों के लिए बैलेंस बनाने में बीते साल अब धुंधले लगते हैं.
स्मृति ईरानी ने इंवेट के दौरान बोला कि यहां कमकाजी मां हैं? क्या आपको कुछ याद है जो भी हुआ? नहीं, सच तो ये है कि यहां पर मौजूद किसी महिला को कुछ भी याद नहीं. केवल ये याद रहता है कि उन्हें अपना बस काम पूरा करना था. बच्चे को खाना खिलाने का काम, ये ध्यान देना है कि होमवर्क हो जाए, इसके अलावा ये भी देखना होता है कि उनकी PPT भी तैयार हो, बच्चों की परवरिश के लिए मां कई रात तक सोई नहीं है.
The tragic beauty of being a mother... pic.twitter.com/felVgdGHhw
— Smriti Irani (@smritiirani) August 6, 2026
वहीं जब बच्चे टीएनएज होते हैं तो वह जवाब देते हैं कि आपको किसने बोला? हमने तो कभी नहीं मांगा था. अब आपने जन्म दिया तो आपको ही झेलना होगा. मैंने तो नैपी तक साफ की थी अब यहीं मुझे जवाब दे रहा है.
स्मृति ने बताया है कि मां बनाना बहुत ही ज्यादा निस्वार्त होता है. बच्चों को बनाने के लिए मां अपना सबकुछ कुर्बान कर देती है. फिर अंत में उन्हें महसूस होता है कि अब उनकी जरूरत बहुत कम हो गई है. जब आप मां बनने की यादों को बारे में पूछेंगे तो उनके पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है. जब 50 से 55 साल के होंगे तो आपके बच्चे अपनी लाइफ जी रहे होते हैं. उस दौरान आप सोचेंगे.
जब आपके जोड़ों में दर्द होगा लेकिन आप किसी को बता नहीं पाएंगे. जब आपके बच्चों के पास आपको कॉल बैक करने का समय नहीं होगा. मां होना एक ऐसा काम है यह तब पूरा होता है जब आपके बच्चों को आपकी जरूरत ना रहे,यह काफी दुखद है. आप अपनी आधी लाइफ को इसलिए बिताते हैं कि ताकि दूसरी आधी लाइफ को भुला दिया जाए, क्या मदरहुड की कीमत लगा सकते हैं?