'मैंने खुद 2 बार प्रेगनेंसी में...', दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट के मामले पर स्मृति ईरानी ने रखी राय, कहा- 'मैं नहीं आती तो 120 लोगों...'

Smriti Irani on long Working Hour: टीवी एक्ट्रेस और नेता स्मृति ईरानी लगभग दो दशक बाद टीवी पर लौटी हैं. उन्होंने अपने फेमस शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से उन्होंने टीवी की दुनिया में जबरदस्त कमबैक किया है. स्मृति ईरानी ने हाल ही में इंडस्ट्री के वर्किंग हावर पर अपनी राय रखी है. उन्होंने चल रहे विवाद पर अपनी राय रखी और बताया कि सालों बाद काम पर लौटना उनके लिए कितनी मुश्किल रहा है.

एक्टिंग की दुनिया में वापसी करना मुश्किल

हाल ही स्मृति ईरानी ने दिए एक इंटरव्यू में बताया कि इतने लंबे समय बाद राजनीति से एक्टिंग की दुनिया में वापसी करना उनके लिए काफी मुश्किल था. लेकिन तुलसी का किरदार और उनके प्रति लोगों का प्यार ही उन्हें वापस लेकर आया है. जब उन्होंने इंडस्ट्री में काम शुरू किया था, तब और अब में बहुत अंतर आ गया है. अब तकनीक काफी बेहतर हो चुकी है, लेकिन लंबे काम के घंटे आज भी एक बड़ी चुनौती हैं. उन्होंने कहा कि हर रात एक एपिसोड देना बहुत मेहनत और अनुशासन मांगता है.

'यह एक व्यक्तिगत मामला है'

एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि 'निर्माताओं की मेहनत और प्रतिबद्धता का सम्मान करना बहुत जरूरी है. अगर आज मेरा मन नहीं है तो मैं शूट पर जाऊं, यह पेशेवर रवैया नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को सिर्फ रचनात्मकता पर नहीं, बल्कि अपने बाजार मूल्य को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए.' इसी बीच जब एक्ट्रेस से दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वाले मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'यह एक व्यक्तिगत मामला है.'

'दो बार प्रेग्नेंट रहते हुए किया शूट'

काम के घंटों को सीमित करने पर स्मृति ईरानी ने साफ किया कि वे दूसरों की कार्यशैली पर कोई टिप्पणी नहीं करती हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद दो बार प्रेग्नेंट रहते हुए शूट किया था. 'मैं चाहती थी कि हमारी महिला निर्माता सफल हों. उस वक्त मैं जानती थी कि अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी, तो टीम के 120 लोगों की रोजी पर असर पड़ेगा. इसलिए मेरे लिए काम सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि कई परिवारों की जिम्मेदारी थी.'