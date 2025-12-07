‘मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर…’ स्मृति मंधाना के बाद पलाश मुच्छल ने भी शेयर किया पोस्ट, बोले- ‘सब छोड़ आगे बढ़ना चाहता हूं…’

Palash Muchhal And Smriti Mandhanna Wedding Off: बॉलीवुड सिंगर-म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल बीते कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. सिंगर पलाश मुच्छल की सगाई 20 नवंबर को इंडियन वूमन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना से हुई थी, जिसके बाद बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां की जा रही थीं और सारे फंक्शन चल रहे थे. लेकिन शादी से एक दिन पहले स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया. वहीं स्मृति मंधाना के पिता के बाद पलाश मुच्छल को भी एडमिट किया गया, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर दोनों की शादी टूटने की खबरें आ रही थी. इसी बीच आज 7 नवंबर को पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना दोनों ने सोशल मीडिया इंस्टा पर स्टोरी शेयर कर शादी टूटने के जानकारी दी और फैंस से प्राइवेसी की अपील की.

