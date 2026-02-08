स्मृति मंधाना के फैंस ने पलाश मुच्छल को किया ट्रोल, मीम री-शेयर कर क्रिकेटर की मां ने मचाया बवाल, मिनटों में वायरल हुआ पोस्ट

इंडियन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने हाल ही में वूमेन प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में शानदार जीत हासिल की है. ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के डब्ल्यूपीएल का पहला खिताब है. वहीं क्रिकेटर की इस जीत के बाद उनके करोड़ों फैंस खुशी से झूम उठे और सोशल मीडिया पर उनकी जीत का जश्न मनाते हुए कई पोस्ट और मीम को शेयर करने लगे. फैंस द्वारा बनाई गई कई मीम्स में पलाश मुच्छल को टारगेट किया गया, जो कि मिनटों में वायरल हो गईं. वहीं फाइनल जीतने के तुरंत बाद ही स्मृति की मां ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसको देखने के बाद सभी चौंक गए.

क्रिकेटर के फैंस ने साधा सिंगर पर निशाना

स्मृति मंधाना की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के डब्ल्यूपीएल का पहला खिताब जीतने के बाद क्रिकेटर को फैंस की इमोशनल फीडबैक का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके पर्सनल लाइफ में हुई मुश्किलों के दौरान उनका साथ दिया था. ये जीत स्मृति की गायक-संगीतकार पलाश मुच्छल से शादी के अचानक कैंसिल होने के कुछ महीनों बाद मिली, जिसने उनकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक गॉसिप का हिस्सा बना दिया. वहीं लाखों फैंस ने उनका सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर मीम्स की भी बाढ़ ला दी, जिनमें से कई में पलाश पर सीधा निशाना साधा गया है. इन मीम्स के वायरल होते ही फाइनल के तुरंत बाद स्मृति मंधाना की मां स्मिता मंधाना ने एक रील को री-शेयर कर दिया, जो कि खूब वायरल हो रही है.

पलाश मुच्छल पर बनाई गई मीम

फैंस द्वारा बनाई गई इस वायरल मीम में पलाश मुच्छल का मजाक बनाते हुए दिखाया गया. इस मीम में स्मृति डब्ल्यूपीएल फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर से ऐसे सामना करती हुई नजर आ रही हैं, जैसे सामने वाले प्लेयर्स में उन्हें अपने एक्स पलाश का चेहरा दिख रहा हो. क्रिकेटर की मां स्मिता मंधाना ने इस मीम को अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए उनको बधाई दी है.

बेटी की जीत के लिए पोस्ट

इस वायरल पोस्ट को री-शेयर करते हुए उन्होंने अपनी बेटी के मुश्किलों दिनों के बारे में बात करते हुए एक इमोशनल कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा, ‘मैंने वो रातें नहीं देखीं जब तुम चुपचाप रोईं, डेढ़ महीने तक तुम्हारे भीतर तूफान चलता रहा. ऐसी लड़ाइयां लड़ीं जहां कोई भीड़ तालियां नहीं बजाती, जहां ताकत चुपचाप, बिना किसी को दिखे पैदा होती है. ट्रोलर्स ने खूब शोर मचाया, तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारी काबिलियत पर, तुम्हारे हर कदम पर सवाल उठाए. लेकिन तुमने शोर के बजाय गरिमा को चुना और अपने बल्ले को सच बोलने दिया.’

वायरल हुई मीम

स्मृति की मां ने आगे कहा, ‘तुमने सिर्फ खेल नहीं खेला, तुमने लीड किया, तुम बुलंदियों पर पहुंचीं, तुमने इंस्पायर किया. आज तुम सिर्फ आम ही नहीं थीं, बल्कि अटूट, निडर और आजाद थीं. स्मृति, तुम तूफान से बची नहीं, बल्कि तुमने शक्ति की मिसाल पेश की.’ क्रिकेटर की मां का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि इंटरनेट पर अब ट्रेंडिंग रील बन गई है.