किसी का तलाक, अलगाव तो किसी रद्द हुई शादियों, इस साल इन सेलेब्स के रिलेशनशिप पर लगा फुल स्टॉप

2025 में बॉलीवुड और टीवी कलाकारों की जिंदगी में उतार-चढ़ाव देखने को मिले. इस साल न सिर्फ नई फिल्में और स्टारडम की खबरें सुर्खियों में रहीं, बल्कि सितारों के निजी जीवन की घटनाएं भी फैंस के लिए चर्चा का बड़ा विषय बनीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:36 PM IST
2025 में बॉलीवुड और टीवी कलाकारों की जिंदगी में उतार-चढ़ाव देखने को मिले. इस साल न सिर्फ नई फिल्में और स्टारडम की खबरें सुर्खियों में रहीं, बल्कि सितारों के निजी जीवन की घटनाएं भी फैंस के लिए चर्चा का बड़ा विषय बनीं. कई कपल्स इस साल अलग हुए, कुछ ने तलाक का रास्ता अपनाया, तो कुछ ने शादी की योजना बीच में ही रद्द कर दी.  

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल साल की शुरुआत में ही सबके बीच चर्चा का विषय बन गए थे. शादी के कुछ समय बाद वे अलग रहने लगे थे, और इस साल कपल ने फरवरी 2025 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी. तलाक के बाद धनश्री ने अपने टूटे रिश्ते पर खुलकर बात भी की थी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, "जिस दिन तलाक हुआ, वो दिन मेरे और परिवार के लिए बेहद इमोशनल था. मुझे याद है कि मैं कोर्ट में खड़ी थी और फैसला आने वाला था, हम सब मेंटली तैयार थे, लेकिन जब फैसला आया तो मैं फूट-फूटकर रोने लगी. मैं बता भी नहीं सकती थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूं. मैं बस रोई जा रही थी."

बॉलीवुड कंपोजर और डायरेक्टर पलाश मुछाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने एक-दूसरे को 6 साल तक डेट किया. 23 नवंबर को दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन इस दिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. ऐसे में शादी को टालना पड़ा. इसके बाद शादी के टूटने की खबर सामने आई. शादी के टूटने के पीछे कथित तौर पर पलाश मुछाल पर चीटिंग के आरोप बताए जा रहे हैं. स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से मेहंदी और हल्दी फंक्शन के सभी पोस्ट्स हटा दिए हैं. पलाश और स्मृति ने अपने सोशल मीडिया पर शादी कैंसल होने की जानकारी देते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की बात कही.

वहीं इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली की निजी जिंदगी भी रही. उन्होंने कुछ हफ्तों पहले पति पीटर हॉग के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और उन पर शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कोर्ट में कहा कि शादी के बाद पीटर हॉग उन्हें काम करने से रोकता था. इस कपल ने 2011 में शादी की थी और अब इनके तीन बच्चे हैं. सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

मलयालम अभिनेत्री मीरा वासुदेवन ने इस साल अपने पति, सिनेमैटोग्राफर विपिन पुथियांकम, से तलाक की घोषणा की. उनकी शादी केवल लगभग एक साल चली थी. दोनों की मुलाकात टीवी शो 'कुडुम्बविलक्कु' के सेट पर हुई थी, जो वक्त के साथ प्यार में बदल गई. उन्होंने पिछले साल मई में कोयंबटूर में शादी की. यह उनकी तीसरी शादी थी. सोशल मीडिया पर अलग होने की घोषणा करने के बाद मीरा ने विपिन के साथ साझा की गई सभी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए थे. इनमें उनकी शादी की तस्वीरें भी शामिल थीं.

मराठी गायक राहुल देशपांडे और उनकी पत्नी नेहा ने भी 2025 में अपने रिश्ते को समाप्त किया. 17 साल साथ रहने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अलग होने की घोषणा की, हालांकि वजह का खुलासा नहीं किया. उन्होंने बताया कि हमने आपसी सहमति से सोच-समझकर और सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला लिया है. साथ ही बताया कि हमारी प्राथमिकता बेटी रेणु की बेहतरीन परवरिश है, जिसे हम प्यार और सम्मान के साथ करेंगे.

'भाबीजी घर पर हैं!' में अंगूरी भाभी का रोल निभाने वालीं टीवी अभिनेत्री शुभांगी अत्रे और उनके पति पीयूष पूरी ने फरवरी 2025 में तलाक लिया. इस जोड़ी ने साल 2003 में शादी की थी और इनकी एक बेटी आशी है. दोनों साल 2022 से ही अलग-अलग रह रहे थे. 5 फरवरी 2025 को दोनों का तलाक हुआ था. तलाक के दो महीने बाद ही पीयूष का लिवर सिरोसिस नामक बीमारी के चलते निधन हो गया था.

टीवी एक्ट्रेस मुग्धा चापेकर और रवीश देसाई ने भी इस साल अलग होने का फैसला लिया. शादी के 9 साल बाद दोनों ने अप्रैल में घोषणा करते हुए बताया कि वे पिछले एक साल से अलग रह रहे थे और अब एक-दूसरे को तलाक दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह कदम हमने आपसी सहमति के साथ उठाया है. दोनों की मुलाकात 'सतरंगी ससुराल' के सेट पर साल 2014 में हुई थी. इसके बाद दोनों ने दो साल तक डेट किया और 30 जनवरी 2016 को सगाई की और शादी 16 दिसंबर को की.

टीवी की लोकप्रिय जोड़ी लता सभरवाल और संजेव सेठ ने जून 2025 में अलग होने की घोषणा की. 16 साल की शादी के बाद उन्होंने तय किया कि वे अब जिंदगी में अकेले आगे बढ़ेंगे. तलाक को लेकर संजीव सेठ ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'हमारी शादी को 16 साल हो गए हैं और जो कुछ हुआ है वह बहुत दुखद है. जिंदगी चलती रहती है और हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है.' दोनों की मुलाकात 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर हुई थी; जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, तो उन्होंने जीवन में आगे बढ़ते हुए 2010 में शादी कर ली. लता से पहले संजीव की शादी एक्ट्रेस रेशम टिपनिस से हुई थी.

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और अभिनेता विजय वर्मा ने भी 2025 की शुरुआत में अलग होने की घोषणा की. 2023 में फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 2' की रिलीज के समय दोनों ने रिश्ते पर मुहर लगाई थी और फिर डेट करना शुरू किया था. लेकिन ब्रेकअप को लेकर दोनों ने कोई भी कारण नहीं बताया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों अब अच्छे दोस्त हैं और अपने-अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं.

Swati Singh

