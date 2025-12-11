Advertisement
सलमान खान से लेकर स्मृति मंधाना तक, शादी के कार्ड छपने के बाद भी नहीं हुई इन सेलिब्रिटीज की शादी, अधूरी रह गई लव स्टोरी

Failed celebrity engagements: हाल ही में इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी की कैंसिल की खबर ने सबकों हैरान कर दिया है. शादी से पहले ब्रेकअप होना किसी भी इंसान के दिल को गहरी चोट पहुंचाते हैं. ऐसा केवल स्मृति के साथ नहीं बल्कि कई सेलिब्रिटीज ने महसूस किया है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:16 PM IST
Failed celebrity engagements: किसी भी लव स्टोरी को तब सफल माना जाता है जब कपल शादी के बंधन में बंध जाए, कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिसमें शादी के कार्ड तक छप जाते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती है. हाल ही में इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल हुई थी. ऐसा स्मृति के साथ नहीं हुआ है बॉलीवुड में ऐस कई कपल है जिनके शादी के कार्ड छपने के बाद शादी टूट गई है. आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में. 

सलमान खान और संगीता बिजलानी 
रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान और संगीता ने एक दूसरे को कई सालों तक डेट किया था. कहा जाता है कि दोनों की शादी के कार्ड तक तैयार हो चुके हैं लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से दोनों की शादी नहीं हुई. 

स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल 
बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी रद्द होने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया शादी के फंक्शन के दौरान क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब हो जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता, शादी की तारीख  कैंसिल हुई फिर क्रिकेंटर का शादी ना करने के फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया.

अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर 
अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई हुई थी लेकिन कुछ महीने बाद ही दोनों का रिश्ता खत्म हो गया. अभिषेक और करिश्मा का रिश्ता खत्म होने पर हर किसी को हैरानी हुई थी. 

रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी 
साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की सगाई की घोषणा की गई थी. सगाई के बाद निजी कारण की वजह से दोनों को अलग होना पड़ा. 

करिश्मा तन्न और उपेन पटेल 
बिग बॉस के पॉपुलर कपल उपेन और करिश्मा ने नच बलिए जैसे रिएलिटी शो में काम किया, एक समय था जब दोनों की शादी की खबरें मीडिया में जोरों से थी लेकिन उनकी लव स्टोरी भी शादी के मंजिल तक नहीं पहुंच पाई.  

क्या Anupamaa के बीच चल रहा था निधि-गौरव खन्ना का अफेयर? एक्ट्रेस ने बता दिया सच

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

