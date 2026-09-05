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पवन सिंह पर आग बबूला हुआ भोजपुरी एक्ट्रेस, लगयाा बड़ा आरोप, महीने के 25 दिन दारू में टुल्ल, हर लड़की दिखती है...

भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा का वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस ने बिना नाम लिए पवन सिंह पर भड़ास निकाली है.

Written ByShilpa
Published: Sep 05, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:42 PM IST
पवन सिंह पर आग बबूला हुआ भोजपुरी एक्ट्रेस, लगयाा बड़ा आरोप, महीने के 25 दिन दारू में टुल्ल, हर लड़की दिखती है...

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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