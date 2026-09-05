पवन सिंह पर आग बबूला हुआ भोजपुरी एक्ट्रेस, लगयाा बड़ा आरोप, महीने के 25 दिन दारू में टुल्ल, हर लड़की दिखती है...

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक्ट्रेस ने बिना नाम लिए पवन सिंह पर निशाना साधा है. उन्होंने उनके बिहेवियर को लेकर टिप्पणी की है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा बोलती है कि जो भी फलाना और ढिमकाना स्टार अपने आप को बोलते हैं. वह महीने के 25 दिन तो दारू में टुल्ल रहते हैं. मां के अलावा हर लड़की उनको न्यूड दिखती है. स्मृति का बयान तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस ने ये बयान पवन सिंह के लिए दिया है. लेकिन एक्ट्रेस ने इस क्लिप में किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया है. इसके बाद भी लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया, कि एक्ट्रेस पवन सिंह के बारे में बोल रही हैं. दरअसल स्मृति सिन्हा पवन सिंह के साथ भी काम कर चुकी हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो में लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग एक्ट्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- अब ये टारगेट करने आई हैं स्मृति मैंम आपसे से उम्मीद नहीं थी. एक दूसरे यूजर ने लिखा किसी एक्टर के बारे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको पवन सिंह से ही दिक्कत क्यों है.
पवन सिंह ने एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा के इस वायरल बयान पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है. वहीं स्मृति सिन्हा ने भी यह नहीं बताया है कि उनका ये कमेंट किस एक्टर के लिए लिया था. लेकिन स्मृति सिन्हा के इस बयान से एक फिर नहीं बहस छिड़ गई.
पवन सिंह हाल ही में भोजपुरी बवाल शो में आए थे. भोजपुरी बवाल शो में भी काजल राघवानी से उनके ऊपर आरोप लगया था कि उन्होंने एक फिल्म में जबरन किस सीन रखा था. किस सीन ना करने की वजह से वह सेट छोड़कर चले गए.