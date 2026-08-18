शाहरुख खान के 'मन्नत' में घुसे दो सांप, लॉन में देखकर मचा हड़कंप; एक रेस्क्यू हुआ तो दूसरा अब भी लापता

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का मशहूर मुंबई वाला बंगला 'मन्नत' एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा की वजह अलग है. दरअसल, 17 अगस्त को मन्नत के लॉन में दो सांप के नजर आने की खबर है. सांपों को देखते ही वहां हलचल मच गई, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया.
टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों सांपों को संभालने की कोशिश की. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, रात करीब 8 बजे एक स्नेक रेस्क्यूअर को मन्नत के अंदर दो सांप देखे जाने की खबर मिली. फिर लॉन में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें एक सांप को पकड़ लिया गया.
बताया जा रहा है कि पकड़े गए सांप की लंबाई लगभग आठ फीट थी और उसकी पहचान 'धामन' (जिसे इंडियन रैट स्नेक भी कहा जाता है) के तौर पर हुई. बिना जहर वाला यह सांप बंगले के लॉन में एक सीढ़ी के नीचे छिपा हुआ मिला था.
लेकिन, बचाव की कोशिश पूरी तरह सफल नहीं रही. दरअसर, जब लोग आस-पास घूमने लगे तो दूसरा सांप भाग निकला, और देर शाम तक लगातार तलाशी के बावजूद वह नहीं मिल पाया. रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि जब धामन सांप को बचाया गया और पता चला कि वह जहरीला नहीं है, तो मन्नत के सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ ने राहत की सांस ली.
बता दें कि 'मन्नत', जिसे आधिकारिक तौर पर 'मन्नत लैंड्स एंड' के नाम से जाना जाता है, मुंबई के बांद्रा इलाके के बैंडस्टैंड में स्थित है. समुद्र के सामने बना शाहरुख का यह घर शहर की सबसे पहचानी जाने वाली जगहों में से एक बन गया है. यहां सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए फैंस अक्सर घर के बाहर जमा होते हैं.
बता दें कि शाहरुख अपनी अगली बड़ी फिल्म 'किंग' में बिजी हैं. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, जिनमें दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, राघव जुयाल और रानी मुखर्जी हैं.