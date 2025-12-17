शादी के सालभर बाद मम्मी-पापा बनने जा रहे शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य? होने वाले दादू नागार्जुन बोले- ‘मैं खुद...’

Naga Chaitanya Sobhita Dhulipala: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस कपल शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने दिसंबर 2024 में शादी की थी. अब शादी के एक साल बाद दोनों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि कपल जल्द अपने पहले बच्चे का स्वागत कर सकता है. इससे पहले भी ऐसी अफवाहें सुर्खियों में आई थी, लेकिन तब भी कपल चुप्पी साधे हुए था. इस बार मामला तब और चर्चा में आ गया, जब इन खबरों पर खुद नागा चैतन्य के पिता और साउथ के दिग्गज अभिनेता नागार्जुन से सवाल किया गया.

हाल ही में सुमन टीवी को दिए एक इंटरव्यू में नागार्जुन से मजाकिया अंदाज में पूछा गया कि क्या उन्हें पिता से दादा बनने की ‘प्रमोशन’ मिल रही है? इस सवाल पर पहले तो नागार्जुन मुस्कुराते हुए बात टालते नजर आए. लेकिन जब उनसे दोबारा सोशल मीडिया पर चल रही प्रेग्नेंसी की चर्चाओं को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ‘जब सही समय आएगा, तब मैं खुद बता दूंगा’. हालांकि, नागार्जुन ने सीधे तौर पर किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके इस जवाब से कयास लगे शुरू हो चुके हैं.

क्या बोले नागार्जुन?

इसके बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरूहो गया. फैंस मान रहे हैं कि परिवार की ओर से इशारों में खुशखबरी दे दी गई है. इसी बीच शोभिता और नागा चैतन्य ने अपनी शादी की पहली सालगिरह भी खास अंदाज में मनाई. दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी का एक यूनिक और बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में शोभिता और नागा चैतन्य ने प्यार और रिश्ते को लेकर अपनी सोच साझा की. शोभिता ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अधूरा होता है और कोई दूसरा आकर उसे पूरा करता है’.

दोनों ने शेयर किया प्यारा सा पोस्ट

उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरा मानना है कि हम खुद में पूरे होते हैं. लेकिन फिर भी, उनकी गैरमौजूदगी में मैं खुद को पूरा महसूस नहीं करती’. शोभिता की ये बात फैंस को काफी इमोशनल कर गई और लोगों ने इसे सच्चे रिश्ते की पहचान बताया. वहीं, नागा चैतन्य ने भी अपने दिल की बात बड़े सादे शब्दों में कही. उन्होंने कहा, ‘सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त मेरे मन में बस वही होती हैं. ये जानना कि वो मेरी जिंदगी में हैं, मुझे एक अलग सुकून देता है. उनके साथ होने से मुझे लगता है कि मैं हर मुश्किल जीत सकता हूं’.

पिछले साल की थी दोनों ने शादी

दोनों की ये बातचीत उनके रिश्ते की गहराई और आपसी समझ को साफ दिखाती है. बता दें, शोभिता और नागा चैतन्य की शादी 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों से हुई थी. शादी के बाद दोनों पहली बार साथ में श्रीशैलम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुईं. काम की बात करें तो शोभिता 2024 में ‘लव सितारा’ और ‘मंकी मैन’ में नजर आई थीं. वहीं चैतन्य आखिरी बार ‘थंडेल’ में दिखे और अब ‘वृषकर्मा’ की तैयारी में हैं.