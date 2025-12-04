Advertisement
'जैसे सोना तपकर नया महसूस करता है...' शादी की पहली एनिवर्सरी पर शोभिता ने शेयर किया नागा संग शादी का VIDEO

Naga Chaitanya और शोभिता की शादी को एक साल हो गया है. शादी की पहली एनिवर्सरी पर इन दोनों सेलेब्स ने एक दूसरे पर जमकर प्यार उड़ेला. साथ इस सफर को शब्दों में पिरोया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:30 PM IST
नागा और शोभिता
नागा और शोभिता

Sobhita Dhulipala Naga First Anniversary: शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य की शादी को एक साल हो गया है. शादी की पहली सालगिरह पर शोभिता ने पति और एक्टर नागा चैतन्य पर खूब प्यार लुटाया.एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और दिल खोलकर नागा के सामने रख दिया. 

शोभिता का प्यार

शोभिता ने इंस्टाग्राम पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा- 'जैसे हवा हमेशा अपने घर की ओर ही बहती है, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने पति के साथ इस एक साल के सफर में ताजा और नया महसूस कर रही हूं, जैसे सोना तपकर नया महसूस करता है. एक साल बीत गया 'मिसेज' बने हुए.' शोभिता का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया. इस पोस्ट पर दोनों के फैंस और फिल्मी सितारे बधाई दे रहे हैं.

नागा ने किया ऐसे रिएक्ट

नागा चैतन्य ने कमेंट करते हुए लिखा- 'तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनकर मैं खुद को धन्य महसूस करता हूं. सालगिरह की शुभकामनाएं.' वहीं, दिया मिर्जा ने हार्ट इमोज
से रिएक्ट किया. 

सामंथा से लिया तलाक

शोभिता से पहले नागा ने सामंथा से साल 2017 में शादी की थी. लेकिन, शादी के कुछ साल बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए. हालांकि, दोनों के तलाक की वजह अभी तक सामने नहीं आई. शोभिता और नागा की शादी के एक साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही सामंथा ने गुपचुप तरीके से राजनिदिमोरु से शादी की. 

 

शोभिता फिल्मी सफर
शोभिता धुलिपाला के करियर की बात करें तो इन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म 'रमन राघव 2.0' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. लेकिन असल पहचान उन्हें 'मेड इन हेवन' से मिली थी. शोभिता धुलिपाला 'कालाकंदी' और 'शेफ' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. देव पटेल द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म में, शोभिता सीता के रूप में नजर आई थीं. 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Sobhita DhulipalaNaga Chaitanya

