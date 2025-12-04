'जैसे सोना तपकर नया महसूस करता है...' शादी की पहली एनिवर्सरी पर शोभिता ने शेयर किया नागा संग शादी का VIDEO

Naga Chaitanya और शोभिता की शादी को एक साल हो गया है. शादी की पहली एनिवर्सरी पर इन दोनों सेलेब्स ने एक दूसरे पर जमकर प्यार उड़ेला. साथ इस सफर को शब्दों में पिरोया.
Trending Photos
Sobhita Dhulipala Naga First Anniversary: शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य की शादी को एक साल हो गया है. शादी की पहली सालगिरह पर शोभिता ने पति और एक्टर नागा चैतन्य पर खूब प्यार लुटाया.एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और दिल खोलकर नागा के सामने रख दिया.
शोभिता का प्यार
शोभिता ने इंस्टाग्राम पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा- 'जैसे हवा हमेशा अपने घर की ओर ही बहती है, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने पति के साथ इस एक साल के सफर में ताजा और नया महसूस कर रही हूं, जैसे सोना तपकर नया महसूस करता है. एक साल बीत गया 'मिसेज' बने हुए.' शोभिता का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया. इस पोस्ट पर दोनों के फैंस और फिल्मी सितारे बधाई दे रहे हैं.
नागा ने किया ऐसे रिएक्ट
नागा चैतन्य ने कमेंट करते हुए लिखा- 'तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनकर मैं खुद को धन्य महसूस करता हूं. सालगिरह की शुभकामनाएं.' वहीं, दिया मिर्जा ने हार्ट इमोज
से रिएक्ट किया.
सामंथा से लिया तलाक
शोभिता से पहले नागा ने सामंथा से साल 2017 में शादी की थी. लेकिन, शादी के कुछ साल बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए. हालांकि, दोनों के तलाक की वजह अभी तक सामने नहीं आई. शोभिता और नागा की शादी के एक साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही सामंथा ने गुपचुप तरीके से राजनिदिमोरु से शादी की.
7 एपिसोड की वो धमाकेदार सीरीज, जिसमें हर पल अटकती जाएगी सांस, ट्विस्ट तो कानों से निकाल देगा खून, 14 दिनों से OTT पर बनी सबकी बाप
शोभिता फिल्मी सफर
शोभिता धुलिपाला के करियर की बात करें तो इन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म 'रमन राघव 2.0' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. लेकिन असल पहचान उन्हें 'मेड इन हेवन' से मिली थी. शोभिता धुलिपाला 'कालाकंदी' और 'शेफ' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. देव पटेल द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म में, शोभिता सीता के रूप में नजर आई थीं.
इनपुट-एजेंसी
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.