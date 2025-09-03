शोभिता धूलिपाला ने सेट पर बनाया खाना, तो स्वाद चखने को बेचैन हो उठे नागा चैतन्य, बोलीं- ‘बेसिक स्किल्स...’

Naga Chaitanya On Sobhita Dhulipala Skills: हाल ही में साउथ एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिसमें वे अपनी अगली फिल्म के सेट पर खाना बनाती नजर आ रही हैं. इन फोटो-वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में नागा चैतन्य की उस बात को भी याद किया, जब उन्होंने कहा था कि शोभिता के पास 'बेसिक ह्यूमन स्किल्स' यानी सिंपल काम करने की कला नहीं है. उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

अपने इस पोस्ट में उन्होंने दाल और सांभर का स्वाद चखते हुए वीडियो डाला और भिंडी काटते हुए फोटो-वीडियो शेयर कीं. शोभिता ने खाना बनाने में पारंपरिक तरीका भी अपनाया. वो मसालों को पीसने के लिए ओखली-मूसल का इस्तेमाल करती नजर आईं. हर फोटो-वीडियो में वो एक अलग एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं. जैसे एक फोटो में वे नारियल फेंकने की एक्टिंग करती नजर आ रही हैं. दूसरे वीडियो में वे भींडी काट रही होती हैं और अचानक ही कैमरे की ओर चाकू दिखाने लगती हैं.

शोभिता धूलिपाला ने सेट पर बनाया खाना

इस पोस्ट को शेयर करते हुए शोभिता ने कैप्शन में लिखा, '#basichumanskills #lol #IYKYK #BTS #SetLife'. खास बात ये रही कि उनके इस पोस्ट पर नागा चैतन्य ने भी काफी मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, जिसको फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. उन्होंने फनी कमेंट करते हुए लिखा, 'इन स्किल्स का स्वाद चखने का इंतजार है'. मार्च 2024 में दोनों ने वोग इंडिया से बातचीत में अपने कुकिंग स्किल्स के बारे में बताया था. जब उनसे पूछा गया कि इनमें से बेहतर कुक कौन है, तो चैतन्य ने कहा था कि दोनों ही अच्छे कुक नहीं हैं.

चैतन्य ने शोभिता के स्किल पर कहा था कुछ ऐसा

शोभिता ने कहा कि नागा उन्हें हर रात हॉट चॉकलेट बनाकर देते हैं. इस पर चैतन्य ने हंसते हुए कहा, 'ये तो कुकिंग नहीं, बेसिक ह्यूमन स्किल्स हैं, जो तुम्हारे पास नहीं हैं'. शोभिता के इस नए पोस्ट पर फैंस भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने उनसे पूछा, 'कुकिंग आ गई क्या अक्का?'. वहीं कुछ ने उनके सब्जी काटने के स्टाइल की तारीफ की और लिखा कि उनकी 'चॉपिंग स्किल्स काफी कमाल की हैं'. इस तरह उनके किचन एक्सपेरिमेंट्स ने सभी का ध्यान खींच लिया.

पिछले साल हुई थी शादी

बता दें, शोभिता धूलिपाला से नागा चैतन्य ने दूसरी शादी की थी. इससे पहले 2017 में उन्होंने साउथ टॉप एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु से शादी की थी, लेकिन 2021 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद 2022 में नागा और शोभिता की छुट्टियों की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद उनके रिश्ते की चर्चा शुरू हुई. अगस्त 2024 में दोनों ने हैदराबाद में सगाई की और दिसंबर 2024 में अन्नपूर्णा स्टूडियोज में शादी कर ली. वहीं, सामंथा के बारे में खबरें हैं कि वे अब फिल्ममेकर राज निदिमोरू को डेट कर रही हैं.