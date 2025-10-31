Advertisement
17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित ने इस एक्ट्रेस को दिया था फिल्म का ऑफर, मिलने का था प्लान; सामने आई चैट

मुंबई के पवई इलाके में रोहित आर्य नाम के व्यक्ति ने आरए स्टूडियो में 17 बच्चों, दो महिलाओं और एक बुजुर्ग को बंधक बना लिया था. करीब दो घंटे तक की मशक्कत के बाद आख़िरकार पुलिस आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:07 PM IST
मुंबई के पवई स्थित स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्या मारा जा चुका है. रोहित के कब्जे से 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बचा लिया गया है. शहर को तनाव में डालने वाली और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने वाली इस घटना के बाद अब मराठी और हिंदी की एक एक्ट्रेस रुचिता विजय जाधव ने रोहित आर्या से जुड़ा एक पहलू शेयर किया है. रचिता ने बताया कि लोगों को बंधक बनाने वाले सरफिरे रोहित आर्या ने उनसे एक फिल्म के लिए कांटेक्ट किया था. यह फिल्म होस्टेज सिचुएशन पर आधारित थी. रचिता ने यह खुलासा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए किया है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

रचिता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि 4 अक्तूबर को रोहित आर्या नाम के एक व्यक्ति ने उनसे होस्टेज के मुद्दे पर आधारित एक फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में संपर्क किया था. वह फिल्म के लिए और अधिक जानकारी लेने के लिए सहमत हुईं और बाद में 28 अक्टूबर को पवई के एक स्टूडियो में मिलने की बात तय हुई. एक्ट्रेस ने बताया कि 27 अक्तूबर को उन्होंने मुझे स्टूडियो के स्थान सहित सभी डिटेल भेजे और पूछा कि क्या हम अगले दिन मिल सकते हैं. लेकिन एक फैमिली रीजन की वजह से मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी. बाद में जब मैंने होस्टेजिंग की ये खबर देखी, तो मैं हैरान रह गई. रचिता ने इस बातचीत के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं.

4 अक्टूबर को आया था मैसेज

एक्ट्रेस ने बताया कि 4 अक्टूबर को उन्हें रोहित आर्य नाम के व्यक्ति का मैसेज आया था. उसने खुद को एक फिल्ममेकर बताया और कहा कि वह होस्टेज सिचुएशन पर आधारित फिल्म बना रहा है. रुचिता के मुताबिक, एक एक्ट्रेस होने के नाते उन्होंने बातचीत जारी रखी. फिर 23 अक्टूबर को रोहित ने उनसे पूछा कि क्या वे 27, 28 या 29 अक्टूबर को मिलने के लिए उपलब्ध हैं? उन्होंने 28 अक्टूबर को मुलाकात तय की थी. रुचिता ने बताया कि 27 अक्टूबर को रोहित ने उन्हें पवई स्थित एक स्टूडियो की लोकेशन भेजा और अगली सुबह आने के लिए कहा. लेकिन पारिवारिक कारणों से उन्होंने मीटिंग रद्द कर दी. इसके कुछ ही दिनों बाद, जब 31 अक्टूबर को उन्होंने टीवी पर खबर देखी कि वही रोहित आर्य पवई में बच्चों को बंधक बनाकर मारा गया है तो वे स्तब्ध रह गईं.

क्या था पूरा मामला?

गौरतलब है कि गुरुवार दोपहर मुंबई के पवई इलाके में रोहित आर्य नाम के व्यक्ति ने एक बिल्डिंग में स्थित आरए स्टूडियो में 17 बच्चों, दो महिलाओं और एक बुजुर्ग को बंधक बना लिया था. मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) ने घंटों चले ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि आर्य मुठभेड़ में मारा गया.

About the Author
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

mumbai

