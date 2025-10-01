महाकुंभ की मोनालिसा बनीं सोशल मीडिया सेंसेशन, खूबसूरती का बिखेर रहीं जलवा, लुक से बॉलीवुड हसीनाओं को देती टक्कर

Monalisa Bhosle Viral Girl: सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा भोसले आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. महाकुंभ में वायरल हुईं मोनालिसा आज किसी सोशल मीडिया स्टार से कम नहीं हैं. अपनी कंजी आंखों के लिए वायरल हुईं मोनालिसा की खूबसूरती के आगे बॉलीवुड की फेमस हसीनाएं भी फेल हैं. हाल ही में मोनालिसा एक इवेंट में नजर आईं, जहां उनके साथ कई बॉडीगार्ड भी नजर आए. इसे देखकर लोगों ने ये भी कहा कि 'सोशल मीडिया की पावर.' मोनालिसा की बड़ी-बड़ी कंजी आंखें और उनकी मासूमियत आपका भी दिल जीत लेगी.

महाकुंभ से मिली शोहरत

मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली मोनालिसा का सफर काफी साधारण तरीके से शुरू हुआ. वे अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए महाकुंभ में रुद्राक्ष की मालाएं बेचने गई थीं. वहीं किसी ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और देखते ही देखते मोनालिसा वायरल हो गईं. लोगों ने उनकी सादगी और खूबसूरती की खूब तारीफ की. कुछ ही दिनों में वे इतनी फेमस हो गईं कि महाकुंभ में लोग उनके साथ फोटो और वीडियो लेने के लिए कतार में लगने लगे. भीड़ से परेशान होकर मोनालिसा को वापस घर लौटना पड़ा. लेकिन यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली.

Add Zee News as a Preferred Source

किस्मत ने ली करवट

मोनालिसा की लोकप्रियता को देखते हुए फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए कास्ट किया. इसके बाद मोनालिसा ने न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आईं. अब सोशल मीडिया पर मोनालिसा के लाखों फैंस हैं.

कई बॉडीगार्ड संग नजर आई मोनालिसा

मोनालिसा बीते दिनों कई बॉडीगार्ड के साथ नजर आई थीं. इसका वीडियो मोनालिसा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. जिसमें वे किसी इवेंट में हिस्सा लेने जा रही हैं. इस दौरान वहां मौजूद गार्ड्स उन्हें पब्लिक से बचाते हुए अंदर ले जाते हैं. बता दें कि मोनालिसा अब तक गानों में भी काम कर चुकी हैं और उनका अंदाज किसी हीरोइन से कम नहीं है.

किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं मोनालिसा

बता दें कि मोनालिसा अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है और जहां भी जाती हैं तो लोग उन्हें देखने पहुंच जाते हैं. बीते कुछ महीनों पहले मोनालिसा महाशिवरात्रि के एक इवेंट में हिस्सा लेने नेपाल पहुंची थीं. यहां मोनालिसा को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ सामने आई थी. अब मोनालिसा सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की झलकियां दिखाती रहती हैं. फैंस भी उनकी खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं.