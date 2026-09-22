सलमान को कहा 'पाखंडी और मूर्ख'... फिर अपने ही बयान से सोफिया हयात ने लिया यू-टर्न, बोलीं- 'वो बेहद गुड लुकिंग हैं'

'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने अपनी उम्र और बढ़ते वजन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार हो रही ट्रोलिंग का अपने अंदाज में जवाब दिया. भाईजान ने मंच पर अपनी टोपी और टी-शर्ट उतारकर ट्रोलर्स को खुली चुनौती दी और कहा कि अगर मजाक उड़ाना ही है तो सामने आकर करो. सलमान के इस अंदाज के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हुई. लेकिन इसी बीच बिग बॉस की पुरानी कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने इस पूरे मामले में एंट्री मारी और सलमान को उनके ही पुराने दौर की याद दिला दी. सोफिया ने सलमान पर मूर्ख और पाखंड करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो साल 2013 में 'बिग बॉस 7' का हिस्सा बनी थीं, तब शो के दौरान उनके शरीर और चेहरे को लेकर कमेंट्स किए गए थे.
सोफिया हयात ने सलमान के उस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिसमें वो अपने लुक को लेकर ट्रोल करने वालों को जवाब देते नजर आ रहे हैं. इस क्लिप के साथ सोफिया ने काफी तीखा रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा कि सलमान पाखंडी हैं और दावा किया कि बिग बॉस में उनके रहने के दौरान सलमान ने उनके शरीर और चेहरे को लेकर कमेंट किया था.
सोफिया ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि सलमान खान ने इस दौरान उनकी को-कंटेस्टेंट गौहर खान के शरीर की तारीफ की थी. उनकी इस पोस्ट के सामने आते ही बिग बॉस के पुराने फैंस के बीच भी बहस तेज हो गई कि आखिर साल 2013 के शो में ऐसा क्या हुआ था, जिसे सोफिया आज तक याद किए हुए हैं. यानी सलमान की मौजूदा ट्रोलिंग का मामला देखते ही देखते एक पुराने विवाद से जुड़ गया है.
SALMAN is an hypocritical idiot. When I was in Bigg Boss he criticised my body and face..and told Gauhar her body was good. Argh.
— Sofia Hayat (@sofiahayat) September 19, 2026
सोफिया ने पोस्ट करने के कुछ समय बाद ही अपने स्टेटमेंट से यू-टर्न ले लिया और उसपर सफाई पेश की. उन्होंने कहा कि उनका मकसद सलमान खान के लुक्स, ऐज पर टिप्पणी करना नहीं था. सोफिया के मुताबिक किसी भी इंसान को उसकी शक्ल-सूरत से जज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने सलमान को अच्छा दिखने वाला बताते हुए कहा कि उन्हें एक्टर के लुक से कोई परेशानी नहीं है और जो लोग उनकी शक्ल को लेकर ट्रोलिंग करते हैं, उनकी सोच खराब और छोटी है. सोफिया ने उम्र को भी एक वरदान बताया और कहा कि दुनिया सिर्फ 20 साल के युवा नहीं चलाते हैं. इस तरह उनकी नाराजगी सलमान की ऐज या वेट से ज्यादा उस कथित दोहरे रवैये को लेकर थी, जो उनके अपने पुराने एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ था.
सोफिया हयात इंडियन मूल की ब्रिटिश एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी हैं. एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने से पहले उन्होंने ब्रिटिश और इंडियन प्रोजेक्ट्स में काम किया और टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी पहचान बनाई. इंडिया में उन्हें खास तौर पर 'बिग बॉस 7' में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेने के लिए जाना जाता है. इसके अलावा वो कई टीवी और फिल्म प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं. बाद के सालों में सोफिया ने स्पिरिचुअलिटी की ओर रुख करने की बात कही और खुद को नन के रूप में भी पेश किया. अब सलमान खान की ताजा ट्रोलिंग पर उनके रिएक्शन ने एक बार फिर उन्हें खबरों में ला दिया और बिग बॉस से जुड़ा एक पुराना किस्सा फिर चर्चा में आ गया है.