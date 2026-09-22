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सलमान को कहा 'पाखंडी और मूर्ख'... फिर अपने ही बयान से सोफिया हयात ने लिया यू-टर्न, बोलीं- 'वो बेहद गुड लुकिंग हैं'

Sofia Hayat on Salman khan: 'बिग बॉस 20' को लेकर सलमान खान के ट्रोलर्स को दिए जवाब के बाद सोफिया हयात ने उन पर पाखंडी होने का आरोप लगाया था. सोफिया ने 'बिग बॉस 7' के दौरान अपने शरीर और चेहरे को लेकर सलमान की कथित कमेंट्स को याद करते हुए पुराने विवाद का जिक्र किया था. लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपने ही स्टेटमेंट से यू-टर्न मारते हुए सफाई दी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 22, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:39 AM IST
सलमान को कहा 'पाखंडी और मूर्ख'... फिर अपने ही बयान से सोफिया हयात ने लिया यू-टर्न, बोलीं- 'वो बेहद गुड लुकिंग हैं'

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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