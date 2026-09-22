सलमान को कहा 'पाखंडी और मूर्ख'... फिर अपने ही बयान से सोफिया हयात ने लिया यू-टर्न, बोलीं- 'वो बेहद गुड लुकिंग हैं'

'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने अपनी उम्र और बढ़ते वजन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार हो रही ट्रोलिंग का अपने अंदाज में जवाब दिया. भाईजान ने मंच पर अपनी टोपी और टी-शर्ट उतारकर ट्रोलर्स को खुली चुनौती दी और कहा कि अगर मजाक उड़ाना ही है तो सामने आकर करो. सलमान के इस अंदाज के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हुई. लेकिन इसी बीच बिग बॉस की पुरानी कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने इस पूरे मामले में एंट्री मारी और सलमान को उनके ही पुराने दौर की याद दिला दी. सोफिया ने सलमान पर मूर्ख और पाखंड करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो साल 2013 में 'बिग बॉस 7' का हिस्सा बनी थीं, तब शो के दौरान उनके शरीर और चेहरे को लेकर कमेंट्स किए गए थे.