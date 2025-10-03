मां और भाई दोनों बड़े सुपरस्टार, फिर भी इस एक्ट्रेस ने की कॉर्पोरेट जॉब से शुरुआत, जानिए हसीना का फिल्मों से बुक राइटर तक सफर

सैफ अली खान की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान का फिल्मी सफर काफी दिलचस्प और अलग रह है. हिंदी सिनेमा में अपनी जर्नी शुरू करने से पहले उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग थी. आइए जानते हैं इसके बारे में.
अपने समय की सुपरस्टार रह चुकीं एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और 90 के दशक के जाने माने एक्टर सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने साल 2004 में फिल्म ‘दिल मांगे मोर’ से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी. लेकिन सोहा का ये सफर बाकी दूसरे स्टार किड्स से बिल्कुल अलग था. बॉलीवुड में कदम रखने से पहले एक्ट्रेस एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थीं, जहां उनकी सैलरी लगभग दो लाख रुपये सालाना थी. मुंबई जैसे बड़े शहर में खुद के पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद से लेकर फिल्मों की दुनिया में कदम रखने तक के फैसले ने सोहा की लाइफ को एक नया मोड़ दिया था.
डिग्री
फिल्मी परिवार होने के बावजूद सोहा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं की थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 'इंटरनेशनल रिलेशन' में मास्टर डिग्री हासिल की थी. डिग्री हासिल करने के बाद एक्ट्रेस ने मुंबई में एक कॉर्पोरेट जॉब की थी. इस नौकरी में उनकी सैलरी सालाना लगभग दो लाख रुपये थी, जो कि उस समय मुंबई के एक रूम का किराया भरने के लिए काफी कम थी.
बॉलीवुड डेब्यू
कॉरपोरेट जॉब में स्ट्रगल करने के बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड की ओर रुख किया था और फिल्म 'दिल मांगे मोर' से साल 2004 में शाहिद कपूर के साथ डेब्यू किया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी. वहीं इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस ने कई फिल्में साइन की, जिसमें रंग दे बसंती, खोया खोया चांद,आहिस्ता आहिस्ता, मुंबई मेरी जान, दिल कबड्डी, साहेब, बीवी और गैंगस्टर, और घायल वन्स अगेन जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं.
फिल्मों से राइटर का सफर
आमिर खान और आर माधवन स्टारर फिल्म 'रंग दे बसंती' में सोहा अली खान आर माधवन की गर्लफ्रेंड के रूप में नजर आई थीं. इस फिल्म में सोहा के पावरफुल किरदार को फैंस ने काफी पसंद किया था, जिसके लिए उन्हें 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' का अवार्ड भी मिला था. मगर सोहा ने फिल्मों के अलावा भी कई चीजों में अपनी रूची दिखाई और 'द पेरिल्स ऑफ बीइंग मॉडरैटली' नामक एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में किए स्ट्रगल के बारे में लिखा था. सोहा की इस बुक को 'क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड' से भी नवाजा गया था. वहीं एक्ट्रेस ने साल 2015 में अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और एक्टर कुणाल खेमू से शादी कर ली थी और दोनों की एक बेटी है.
