‘लव जिहाद...’ सैफ-करीना की इंटरफेथ शादी पर बोलीं बहन सोहा अली खान, खुद हिंदू एक्टर संग की शादी

Soha Ali Kha On Saif Kareena Marriage: हाल ही में पटौदी खानदान की बेटी और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपने भाई सैफ अली खान और करीना कपूर खान की शादी को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे सैफ और करीना को शादी के टाइम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. दोनों का रिश्ता अलग धर्मों के होने की वजह से लोगों की नजरों में था. शादी के समय उन्हें धमकियां भी मिलीं, जिसमें उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा बताया गया. इसके बावजूद दोनों ने अपने फैसले पर अडिग रहे.

दोनों ने अक्टूबर 2012 में प्राइवेट तरीके से शादी की. सैफ और करीना की इस हिम्मत की वजह से बाद में सोहा और कुणाल की शादी पर आलोचना उतनी नहीं हुई. सोहा ने यूट्यूब चैनल पर नयनदीप रक्षित से बात करते हुए कहा कि उन्हें अपनी इंटरफेथ शादी को लेकर कोई बैकलैश महसूस नहीं हुआ. उन्होंने बताया, “मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे लिए मायने ये रखते हैं कि मेरे अपने और जिनकी मैं परवाह करती हूं, वे मेरे साथ हैं. लोगों की अपनी राय होती है, ये ठीक है”.

Add Zee News as a Preferred Source

सैफ-करीना की शादी के वक्त खू मचा था बवाल

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, “अगर लोग नफरत या आलोचना करें तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है. मेरी नजर में सबसे जरूरी अपने परिवार और प्यार करने वालों का सपोर्ट है”. सोहा ने आगे बताया कि जब करीना और सैफ की शादी हुई थी, तब भी कई अजीब बातें सुनी गईं. उन्होंने बताया, “लव जिहाद, घर वापसी जैसी हेडलाइनें बनाई गईं. जैसे कहा गया, ‘तुमने हमारा ले लिया, अब हम तुम्हारा लेंगे’. इस तरह की बातें उनके लिए नई नहीं थीं. सोहा ने समझाया कि ऐसे समय में सिर्फ अपने परिवार और साथी का साथ होना सबसे जरूरी होता है.

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बैन हुई ये हसीना? दे चुकीं 2,696.56 करोड़ी फिल्में, टॉप एक्ट्रेस में होती है गिनती, नेटवर्थ है 66,00,00,000

रणधीर कपूर को मिले थे धमकी भरे खत

सैफ अली खान ने एक बार रेडिफ से बातचीत में बताया था कि करीना के पिता रणधीर कपूर को भी बेनाम खत मिले थे, जिनमें धमकियां दी गई थीं और शादी की जगह को निशाना बनाने की चेतावनी थी. लेकिन सैफ ने इन धमकियों से कभी डर नहीं दिखाया. उन्होंने कहा कि परिवार के एक्सपीरियंस ने उन्हें मजबूत बनाया. उन्होंने अपने माता-पिता की शादी की याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें भी 1960 के दशक में इसी तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. सैफ ने बताया, “धमकी देना और उसे पूरा करना दो अलग बातें हैं. इसलिए मैं हमेशा शांत और अडिग रहा”.

शर्मिला टैगोर को भी मिली थी खूब धमकियां

उनकी ये सोच करीना के लिए भी हिम्मत का स्रोत बनी. सैफ और करीना ने मिलकर चुनौतियों का सामना किया और अपने प्यार को आगे बढ़ाया. यही साहस बाद में सोहा और कुनाल के लिए भी प्रेरणा का कारण बना. शर्मिला टैगोर ने भी अपनी शादी के समय की यादें साझा की थीं. उन्होंने बताया कि कोलकाता में उनकी शादी के दौरान उनके परिवार को खतरे भरे टेलीग्राम मिले थे, जिनमें लिखा था कि “बुलेट्स बोलेंग”. परिवार थोड़ी चिंता में था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसाल लिया. आखिर में उनकी शादी खुशी और शांति के साथ संपन्न हुई.