सैफ-अमृता के तलाक को हुए 21 साल, कैसा है सोहा से एक्स भाभी का रिश्ता?

सोहा अली खान ने सैफ और अमृता के तलाक के बारे में बात की. साथ ही बताया कि तलाक का असर परिवार पर कितना पड़ा.
Trending Photos
Soha Ali Khan on Amrita Singh: सैफ अली खान और अमृता सिंह का तलाक साल 2004 में हुआ था. यानी कि तलाक हुए 21 साल बीत गए हैं. ऐसे में हाल ही में सोहा अली खान ने पॉडकास्ट में अपने और अमृता के रिलेशनशिप पर बात की. साथ ही बताया कि सैफ से अमृता के तलाक के बाद चीजों में कितना बदलाव आया.
कैसा था अमृता सोहा का रिश्ता?
सैफ और अमृता के तलाक का रिश्तों पर क्या असर पड़ा.इस पर बात करते हुए सोहा ने कहा- 'जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है. आप कुछ वक्त बाद अपना एक्वेशन खुद ही ढूंढ लेते हैं. लेकिन, ये थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड जरूर होता है. अमृता के साथ मैं घर पर रहती थी. वो मेरा ख्याल रखती थीं. मेरे साथ फोटोशूट पर जाती थीं.जब दोनों का तलाक हुआ. तब आप उन चीजों के प्रोसेस में होते हैं. आपको पहले खुद को समीकरण बैठाने के लिए परमीशन देनी होती है. तो इस तरह से हम लोगों पर काफी सफर किया. अब बच्चे बड़े हो गए थे. लेकिन, उस वक्त काफी यंग थे.'
उम्र का था फासला
सैफ और अमृता ने 1990 की शुरआत में रिलेशनशिप में थे. दोनों के बीच उम्र का काफी फैसला था. बावजूद इसके सैफ ने अमृता से 1991 में निकाह कर लिया. उस वक्त सैफ अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और अमृता बॉलीवुड में सेटिल हो चुकी थीं. इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में 'बेताब' और 'चमेली की शादी' शामिल है. शादी के बाद ये दोनों सारा और इब्राहिम के पेरेंट्स बनें. उसके बाद रिश्तों में खटास आ गई और दोनों अलग हो गए.
6 साल पहले आई वो फिल्म जिसने रातोंरात बदल दी थी आयुष्मान खुराना की किस्मत, आज है दमदार सितारों में से एक
तलाक के बाद करीना से निकाह
अमृता से तलाक के कई साल बाद सैफ ने करीना कपूर से निकाह किया. करीना से सैफ के दो बेटे हैं. तैमूर और जेह. दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं. आए दिन करीना सैफ के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर करती रहती हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.