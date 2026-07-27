'सीमा रुक जाओ...' एक्स वाइफ के एविक्शन के बाद टूट गए सोहेल खान, भर आईं आंखें; सीमा ने गले लगाकर दी विदाई

Sohail Khan Emotional In The Alliance: ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'अलायंस' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. शो में कंटेस्टेंट्स के नए-नए खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में शो 'अलायंस' में सीमा सजदेह की जर्नी खत्म हो गई है. लेटेस्ट एपिसोड में Ace कुशाल टंडन ने सीमा को डिलीट कर दिया. कुशाल ने यह फैसला लेने से पहले सोहेल खान से माफी मांगी थी. एक्स वाइफ सीमा के शो से जाने पर सोहेल काफी इमोशनल हो गए. उन्होंने सीमा को गले लगाया और उन्हें विदा किया.
दरअसल, सीमा का शो से जाना बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए भी काफी इमोशनल था. हेडक्वार्टर में कंटेस्टेंट्स को रोते हुए देखा गया. सबने सोहेल को हिम्मत दी. वायरल वीडियो में कुशाल ने कहा कि वह शो से सीमा को डिलीट करेंगे और डेजी शाह को नॉमिनेट करेंगे.
इस फैसले को सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा ने स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ लिया. उन्होंने सोहेल से कहा, 'कोई बात नहीं. चिंता मत करो.' सीमा के एविक्शन का ऐलान होते ही सोहेल सहम जाते हैं. हालांकि, वह रोते नहीं हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सीमा से दूर होने का गम साफ-साफ नजर आता है.
सोहेल खान ने वीडियो में कहा, 'जैसे ही सीमा का नाम आया, मेरा दिल कह रहा था- सीमा रुक जाओ. क्योंकि ये जो 24 घंटे हमें साथ में गुजारने को मिलते हैं, पता नहीं ये वापस मिलेंगे या नहीं.' आखिरी पलों में सोहेल और सीमा एक-दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए. सीमा ने जाते-जाते एक इमोशनल स्पीच भी दी.
अपनी स्पीच में सीमा ने कहा, 'वह अपनी इस जर्नी को हमेशा याद रखेंगी. यहां उन्होंने काफी एंजॉय किया है.' इस दौरान सीमा ने सोहेल को गले लगाकर कहा, 'चिल करो, यहां आपके बहुत सारे दोस्त हैं. चिंता मत करो. ठीक रहोगे.' सीमा ने आगे कहा, 'यहां से जा रही हूं, बच्चों से मिलने के लिए एक्साइटेड हूं. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था. मुझे पता है, सोहेल बहुत दुखी और इमोशनल थे. वह आज पूरा दिन उदास रहने वाले हैं.' सीमा को विदा करते हुए नीति टेलर और अली गोनी रोने लगे और पूरा माहौल इमोशनल हो गया.
बता दें कि रियलिटी शो 'अलायंस' में सीमा और सोहेल की केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था. तलाक के बाद भी दोनों एक-दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते नजर आए थे. उन्होंने साल 1998 में शादी की थी और उनके दो बेटे हैं. शादी के 24 साल बाद दोनों का तलाक हो गया था और वे अलग हो गए थे.