अरबाज नहीं सबसे बड़े...भाईजान की फैमिली में कौन हैं असली 'बड़ा भाई'? Alliance में सोहेल ने खोला रिश्तों का राज

कुणाल खेमू के शो 'अलायंस' में खूब ड्रामा, इमोशन देखने को मिल रहा है. ये शो अपने जबरदस्त गेमप्ले और मजेदार बातचीत भी दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है. फैंस को भी अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में नई-नई बातें जानने को मिल रही है. इसी बीच सोहेल खान और वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट कशिश कपूर के बीच हुई एक बातचीत का छोटा सा क्लिप वायरल हुआ है.
इ प्रोमो में सोहेल खान ने आखिरकार खान भाइयों से जुड़ी सबसे बड़ी बहस को खत्म कर दिया, और दिया भी ऐसा जवाब की कशिश कपूर भी हैरान रह गईं. दरअसल, 'अलायंस' के इस प्रोमो में सोहेल ने भाइयों के बारे में कशिश कपूर की गलतफहमी को दूर करते हुए बताया कि सलमान खान सबसे बड़े हैं.
इस वीडियो में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट कशिश कपूर, सोहेल खान से पूछती हैं कि क्या अरबाज खान, खान परिवार के सबसे बड़े भाई हैं? इस पर सोहेल तुरंत उनकी बात सुधारते हुए बताते हैं कि सलमान खान सबसे बड़े भाई हैं. इस बात का पता चलने पर कशिश और साथ ही फैंस हैरान हो जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद, दर्शकों ने माना कि उन्हें भी यही लगता था कि अरबाज खान भाइयों में सबसे बड़े हैं.
इसपर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'मुझे भी हमेशा से यही लगता था. दूसरे ने कहा, 'बचपन से मुझे भी इस बात को लेकर सवाल था.' एक और यूजर ने लिखा, 'पता नहीं क्यों मुझे भी यही लगता था कि अरबाज खान बड़े हैं.' तभी एक अन्य यूजर ने कहा, 'जिस तरह से उन्होंने अपने भाई-बहनों का परिचय कराया, वह वाकई बहुत प्यारे भाई हैं.' बता दें कि हाल ही में कशिश कपूर शो में वाइल्डकार्ड एंट्री के तौर पर एलायंस में आई हैं. वहीं, सोहेल भी शो में हिस्सा ले रहे सेलिब्रिटी प्रतिभागियों में से एक हैं.
बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के सपोर्ट के लिए रियलिटी शो 'द अलायंस' में स्पेशल अपीयरेंस देने वाले हैं. हाल ही में सलमान खान सेट के बाहर स्पॉट हुए थे. इसमें एक्टर ने डेनिम शर्ट, ब्लैक पैंट के साथ काउबॉय कैरी किया था. उनका यह दौरा शो के सबसे इमोशनल एलिमिनेशन में से एक के ठीक बाद हो रहा है.
बता दें कि सोहेल खान भी 'द अलायंस' में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट बनकर अपनी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह के साथ आए थे. लेकिन जल्द ही सीमा शो से बाहर हो गई. उनके शो से बाहर होने के बाद काफी दुखी हो गए थे.