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बड़े बेटे निर्वाण का नाम ‘राम खान’ रखना चाहते थे शोहेल, फिर क्यों एक्स-वाइफ ने अड़ाई तांग? बोले- ‘हम काफी सेक्युलर...’

Sohail Khan Sons Nirvaan Khan: सोहेल खान और उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह इन दिनों एक रिएलिटी शो ‘अलायंस’ में साथ नजर आ रहे हैं. शो के दौरान दोनों का आपसी तालमेल और एक-दूसरे के लिए इज्जत देखकर फैंस काफी इम्प्रेस हैं. इसी बीच सोहेल ने अपने बड़े बेटे के नाम को लेकर एक ऐसा खुलासा किया, जिसने सभी को चौंका दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 16, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:06 PM IST
बड़े बेटे निर्वाण का नाम ‘राम खान’ रखना चाहते थे शोहेल, फिर क्यों एक्स-वाइफ ने अड़ाई तांग? बोले- ‘हम काफी सेक्युलर...’
Image Credit: Sohail Khan Sons Nirvaan KhanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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