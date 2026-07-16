बड़े बेटे निर्वाण का नाम ‘राम खान’ रखना चाहते थे शोहेल, फिर क्यों एक्स-वाइफ ने अड़ाई तांग? बोले- ‘हम काफी सेक्युलर...’

मशहूर रिएलिटी शो ‘अलायंस’ में सोहेल खान और सीमा सजदेह की बॉन्डिंग इन दिनों काफी सुर्खियों में है. शादी टूटने के बाद भी दोनों के बीच जो आपसी सम्मान और समझदारी दिख रही है, उसने लोगों का दिल जीत लिया. शो में सीमा की एंट्री से लेकर दोनों की बातचीत तक, हर चीज में बेहद सहजता दिखाई देती है. हाल ही के एक एपिसोड में सोहेल ने अपने बड़े बेटे के नाम से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा और मजेदार किस्सा शेयर किया.
शो में वाइल्डकार्ड के तौर पर एंट्री करने वाले कंटेस्टेंट अली गोनी ने बात करते हुए सोहेल और सीमा के बच्चों की काफी तारीफ की. अली ने कहा कि उनके बच्चे बहुत ही पोलाइट और वेलकल्चर्ड हैं, जो बिल्कुल अपने माता-पिता की परछाई लगते हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं उनसे कुछ ही बार मिला हूं, लेकिन वे सच में बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं. वे बिल्कुल आपकी तरह हैं’. अली की इस बात को सुनकर सोहेल काफी खुश हुए और शुक्रिया कहा.
अली की बात का जवाब देते हुए सोहेल खान ने खुलासा किया कि वे अपने पहले बच्चे का नाम ‘राम खान’ रखना चाहते थे. सोहेल ने बताया, ‘जब सीमा प्रेग्नेंट थीं, तो हमने मजाक में तय किया था कि अगर लड़का हुआ तो नाम मैं रखूंगा और लड़की हुई तो वो रखेगी. मैं अपने बेटे का नाम ‘राम’ रखना चाहता था. हम इस मामले में काफी सेक्युलर सोच रखते हैं’. हालांकि, आखिरी फैसला सीमा का ही रहा और सोहेल को पीछे हटना पड़ा.
सोहेल ने आगे बताया कि जब सीमा ने बच्चे को जन्म दिया, तो वे डिलीवरी के बाद थोड़ी बेहोशी की हालत में थीं. डॉक्टर ने जैसे ही बताया कि लड़का हुआ है, सोहेल तुरंत कमरे के अंदर गए. सोहेल ने उस पल को याद करते हुए कहा, ‘वो नींद में थीं और उन्होंने मुझसे पूछा, ‘निर्वाण कैसा है?’. उन्होंने इस नाम को इतने प्यार से लिया कि उसके बाद मेरा उसे बदलने का बिल्कुल मन नहीं हुआ’. इस तरह उनका बेटा निर्वाण खान पड़ गया.
इस शो के जरिए सोहेल और सीमा सालों बाद एक-दूसरे के करीब आए. सोहेल ने नेशनल टीवी पर ये भी माना कि उनके ही बर्ताव की वजह से उनका रिश्ता टूटा था. उन्होंने कहा, ‘उस समय मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था और मैं सही मेंटल स्ट्रेस में नहीं था. अपने खराब बिहेवियर के चलते मैंने उस इंसान को खो दिया, जिससे मैं बेहद प्यार करता था’. सोहेल ने ये भी कहा कि भले ही वे अलग हो चुके हैं, लेकिन वे सीमा की बहुत इज्जत करते हैं.
साल 2022 में शादी के 24 साल बाद अलग होने वाले सोहेल और सीमा आज भी अपने दोनों बच्चों की परवरिश मिलकर कर रहे हैं. सोहेल ने बताया कि वे एक-दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देते, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं. दोनों बच्चे सोहेल के साथ रहते हैं और सीमा हफ्ते में तीन-चार बार उनसे मिलने आती हैं. सोहेल ने सीमा को घर की चाबी भी दे रखी है ताकि बच्चों को कभी माता-पिता की कमी महसूस न हो.