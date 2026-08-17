सुनीता ने कहा था 'शुगर डैडी', अब सोमी अली ने गोविंदा को किया सपोर्ट! बोलीं- कम उम्र की हीरोइन संग...

Govinda Sunita Ahuja Somy Ali Controversy: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच का पारिवारिक विवाद अब काफी ज्यादा गरमा गया है. जहां एक तरफ सुनीता लगातार मीडिया में गोविंदा पर संगीन आरोप लगा रही हैं और उनकी बढ़ती उम्र को लेकर तंज कस रही हैं, वहीं अब बॉलीवुड से पहला समर्थन गोविंदा के पक्ष में आया है. पूर्व पाकिस्तानी एक्ट्रेस और गोविंदा की पूर्व सह-कलाकार सोमी अली ने इस पूरे विवाद में खुलकर गोविंदा का बचाव किया है और उनकी पत्नी सुनीता के तंज पर करारा जवाब दिया है.
अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा झगड़ा पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है. इस बीच सोमी अली गोविंदा की पहली ऐसी को-स्टार बनी हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अभिनेता का पक्ष लिया है. रविवार को सोमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गोविंदा के साथ अपनी पुरानी तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया और एक लंबा-चौड़ा नोट लिखकर उनके समर्थन में अपनी बात रखी.
पत्नी सुनीता के आरोपों से शुरू हुआ था हंगामा
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब सुनीता ने गोविंदा की आने वाली फिल्म के प्रमोशन के दौरान मीडिया के सामने उन पर भड़ास निकाली. सुनीता ने 62 वर्षीय गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल का "शुगर डैडी" तक कह डाला था. दरअसल गोविंदा को हाल ही में एक्ट्रेस कोमल के साथ देखा गया था, जिस पर तंज कसते हुए सुनीता ने कहा था कि गोविंदा को अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूमते हुए शर्म आनी चाहिए. इसके साथ ही सुनीता ने कोमल के कपड़ों पर भी सवाल उठाए थे.
"गोविंदा बेहद विनम्र और टैलेंटेड इंसान हैं"
सुनीता के इन बयानों के बाद सोमी अली ने इंस्टाग्राम पर गोविंदा का बचाव करते हुए लिखा कि वे चीची को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तौर पर अच्छी तरह जानती हैं. सोमी ने कहा कि गोविंदा हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े हुनरमंदों में से एक हैं. जब इंडस्ट्री में बाकी लोग खामोश हैं, तब सोमी ने गोविंदा को एक बेहद विनम्र इंसान और महान कलाकार करार देते हुए उनका समर्थन करना जरूरी समझा.
सोमी का करारा जवाब
सुनीता द्वारा गोविंदा के कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ काम करने पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए सोमी अली ने कहा कि किसी छोटी उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम करने में कुछ भी गलत या उम्र से जुड़ा भेदभाव नहीं होना चाहिए. सोमी के मुताबिक, टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. जब इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो, उस वक्त भी काम करते रहने के जज्बे का सम्मान होना चाहिए ना कि उसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए.
"रोजी-रोटी कमाने के हक पर..."
सोमी अली ने अपने बयान में आगे लिखा कि वे गोविंदा और सुनीता दोनों का बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उम्र को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए जो सिर्फ अपनी रोजी-रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि गोविंदा का हार ना मानना और लगातार काम करते रहना ही उनकी सबसे बड़ी तारीफ के काबिल बात है. सोमी अली का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
(इनपुट IANS से भी)