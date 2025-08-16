‘सन ऑफ सरदार 2’ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के बाद फैंस के निशाने पर आईं करीना कपूर खान, ट्रोलर्स ने दे डाला ‘मीन गर्ल’ का टैग

'सन ऑफ सरदार 2' एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसके चलते वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. दरअसल वायरल वीडियो में मृणाल एक्ट्रेस बिपाशा बसु के बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं जिसमें वो बिपाशा को उनकी मसल बॉडी के लिए ट्रोल और खुद को उनसे बेहतर बताते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बिपाशा के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है और बिपाशा के सपोर्ट में सॉन्ग 'बिपाशा' को रील्स में एड करना शुरू कर दिया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद मृणाल ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड करते हुए अपने बचपने के लिए माफी मांग ली है. मगर मृणाल के ट्रोल होने के बाद रील लाइफ 'पू' यानि करीना कपूर के ओल्ड इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं जिसमें वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मजाक बनाते हुए नजर आ रही हैं.

एक्ट्रेस करीना कपूर के बेबाक अंदाज और सीधे जवाबों से उनके फैंस काफी इंप्रेस होते हैं तो वहीं कई लोगों को वो मुंहफट और ब्लंट लगती हैं. करीना कपूर को सिर्फ रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ 'पू' भी कहा जाता है और उनके रिएक्शन और वनलाइनर काफी फेमस होते हैं. मगर अपनी इस आदत के चलते इस बार वो ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ गई हैं. दरअसल एक पुराने इंटरव्यू में करीना से फिल्म 'देवदास' के बारे में सवाल पूछा गया कि फिल्म में उन्हें रिप्लेस कर ऐश्वर्या राय को क्यों चुना गया था जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने संजय लीला भंसाली को 'कन्फ्यूज्ड डायरेक्टर' का टैग दिया था.

ह्रितिक रोशन के बारे में कह डाली ये बात

वहीं करीना कपूर ने अपने पुराने इंटरव्यू में 'वॉर 2' स्टार ह्रितिक रोशन की डेब्यू फिल्म 'कहो ना प्यार है' के बारे में भी कमेंट किए थे. जिसमें उन्होंने ह्रितिक रोशन के पिता राकेश रोशन को अपने बेटे पर ज्यादा फोकस करने का इल्जाम लगाया था और फिल्म की हीरोइन अमीषा पटेल के चेहरे के पिंपल और एक्ने पर कमेंट भी किए थे. वहीं पुराने इंटरव्यू में करीना कपूर एक्टर अभिषेक बच्चन और शाहिद कपूर के लिए अपनी पॉजिवनेस को लेकर भी बात करते हुए नजर आई थीं.

ट्रोलर्स ने दिया टैग

इंटरव्यू के जवाब वायरल होते ही फैंस ने करीना कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है कुछ यूजर ने उन्हें ‘मीन गर्ल’ का टैग दे दिया है तो कुछ ने उनको रियल लाइफ में भी 'पू' होने का कॉम्प्लीमेंट किया है. वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘दूसरों को डिस रिस्पेक्ट करना कभी भी कूल नहीं होता है.’