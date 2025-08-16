‘सन ऑफ सरदार 2’ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के बाद फैंस के निशाने पर आईं करीना कपूर खान, ट्रोलर्स ने दे डाला ‘मीन गर्ल’ का टैग
Advertisement
trendingNow12883061
Hindi Newsबॉलीवुड

‘सन ऑफ सरदार 2’ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के बाद फैंस के निशाने पर आईं करीना कपूर खान, ट्रोलर्स ने दे डाला ‘मीन गर्ल’ का टैग

इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपने पुराने कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं. जिसके बाद अब इस ऑनगोइंग ट्रोलिंग में करीना कपूर भी फैंस के निशाने पर आ गई हैं.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘सन ऑफ सरदार 2’ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के बाद फैंस के निशाने पर आईं करीना कपूर खान, ट्रोलर्स ने दे डाला ‘मीन गर्ल’ का टैग

'सन ऑफ सरदार 2' एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसके चलते वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. दरअसल वायरल वीडियो में मृणाल एक्ट्रेस बिपाशा बसु के बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं जिसमें वो बिपाशा को उनकी मसल बॉडी के लिए ट्रोल और खुद को उनसे बेहतर बताते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बिपाशा के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है और बिपाशा के सपोर्ट में सॉन्ग 'बिपाशा' को रील्स में एड करना शुरू कर दिया है. 

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद मृणाल ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड करते हुए अपने बचपने के लिए माफी मांग ली है.  मगर मृणाल के ट्रोल होने के बाद रील लाइफ 'पू' यानि करीना कपूर के ओल्ड इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं जिसमें वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मजाक बनाते हुए नजर आ रही हैं. 

एक्ट्रेस करीना कपूर के बेबाक अंदाज और सीधे जवाबों से उनके फैंस काफी इंप्रेस होते हैं तो वहीं कई लोगों को वो मुंहफट और ब्लंट लगती हैं. करीना कपूर को सिर्फ रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ 'पू' भी कहा जाता है और उनके रिएक्शन और वनलाइनर काफी फेमस होते हैं. मगर अपनी इस आदत के चलते इस बार वो ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ गई हैं. दरअसल एक पुराने इंटरव्यू में करीना से फिल्म 'देवदास' के बारे में सवाल पूछा गया कि फिल्म में उन्हें रिप्लेस कर ऐश्वर्या राय को क्यों चुना गया था जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने संजय लीला भंसाली को 'कन्फ्यूज्ड डायरेक्टर' का टैग दिया था.

ह्रितिक रोशन के बारे में कह डाली ये बात
वहीं करीना कपूर ने अपने पुराने इंटरव्यू में 'वॉर 2' स्टार ह्रितिक रोशन की डेब्यू फिल्म 'कहो ना प्यार है' के बारे में भी कमेंट किए थे. जिसमें उन्होंने ह्रितिक रोशन के पिता राकेश रोशन को अपने बेटे पर ज्यादा फोकस करने का इल्जाम लगाया था और फिल्म की हीरोइन अमीषा पटेल के चेहरे के पिंपल और एक्ने पर कमेंट भी किए थे. वहीं पुराने इंटरव्यू में करीना कपूर एक्टर अभिषेक बच्चन और शाहिद कपूर के लिए अपनी पॉजिवनेस को लेकर भी बात करते हुए नजर आई थीं. 

यह भी पढ़े: पार्टिशन की तकलीफ को बयां करती हैं ये 5 फिल्में, आज भी देखकर भर आती हैं लोगों की आंखें! 

ट्रोलर्स ने दिया टैग
इंटरव्यू के जवाब वायरल होते ही फैंस ने करीना कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है कुछ यूजर ने उन्हें ‘मीन गर्ल’ का टैग दे दिया है तो कुछ ने उनको रियल लाइफ में भी 'पू' होने का कॉम्प्लीमेंट किया है. वहीं एक यूजर ने लिखा,  ‘दूसरों को डिस रिस्पेक्ट करना कभी भी कूल नहीं होता है.’ 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

डिजिटल पत्रकार और बॉलीवुड जानकार हैं, बॉलीवुड सेगम...और पढ़ें

TAGS

kareena kapoor khan trolledmurnal thakurson of sardaar 2

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
;