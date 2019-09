नई दिल्‍ली: पिछले साल देशभर में बड़े पैमाने पर #MeToo मूमेंट के चलते कई महिलाओं ने अपने साथ हुई यौन शोषण की घटनाओं का खुलासा किया था, जिसमें कई बड़े बॉलीवुड सेलीब्रिटीज का भी नाम सामने आया था. ऐसा ही नाम था सिंगर और म्‍यूजिक डायरेक्‍टर अनु मलिका (Anu Malik), जिनपर #MeToo अभियान के चलते कई महिला सिंगरों ने यौन उत्‍पीड़न का अरोप लगाया था. इसी के बाद अनु मलिक को सिंगिंग रिएलिट शो 'इंडियन आइडल' (Indian Idol 11) के जज की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी. लेकिन अब खबर है कि पिछले सीजन में निकाले जाने के बाद इस बार फिर चैनल ने अनु मलिक (Anu Malik) को जज की कुर्सी पर बैठाने का फैसला लिया है.

जैसे ही यह खबर सामने आई, सिंगर सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने अपना गुस्‍सा इस शो को प्रसारित करने वाले चैनल और म्‍यूजिक डायरेक्‍टर विशाल ददलानी पर निकाला है कि उन्‍होंने अनु मलिक से फिर से नाता जोड़ा है.

सोना ने ट्विटर पर सहारा लेते हुए विशाल ददलानी को उनके दोगलेपन के लिए लताड़ा है. दरअसल पिछले साल हुए #MeToo अभियान के तहत विशाल ददलानी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि इतनी महिलाओं के साथ हुई घटनाएं सामने आ रही हैं लेकिन सरकार इसपर कोई स्‍टैंड नहीं ले रही है. सोना महापात्रा ने विशाल ददलानी के उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, 'क्‍योंकि आप भारतीय महिलाओं के दर्द को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं, आपको एक सही कदम उठाना चाहिए और अपने कहे अनुसार चलना चाहिए. कई महिलाओं ने अनु मलिक द्वारा उनके साथ हुए यौन शोषण की घटनाएं सामने रखी हैं. कोई भी धनराशि या प्रसिद्ध‍ि‍ इसकी कीमत नहीं चुका सकती.'

& since U do care about the pain of Indian women & girls,Vishal, take a real stand, stand up & walk your talk.Multiple women spoke up about Anu Malik in @IndiaMeToo & some were minors during the incident. No amount of money or fame is worth this. #MeToo https://t.co/5zb4ssaF7B https://t.co/Hr3xg5nHkq

