अनुराग कश्यप के सपोर्ट में आईं तापसी पन्नू, तो Sona Mohapatra ने ऐसे लगाई लताड़

नई दिल्लीः अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद कई बॉलीवुड हस्तियां उनके समर्थन में आई हैं, तो कई उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं. तापसी पन्नू जब अनुराग के समर्थन में आगे आईं, तो यह बात गायिका सोना मोहपात्रा को नागवार गुजरी. उन्होंने सोशल मीडिया पर तापसी पन्नू को लताड़ लगा दी.

#Metoo मुहिम में थीं सक्रिय

सोना मोहपात्रा बॉलीवुड में #Metoo मुहिम के समय काफी सुर्खियों में थीं और कई बॉलीवुड हस्तियों पर दुराचार का आरोप लगाया था. तब उन्होंने गायक कैलाश खैर, संगीतकार अनु मलिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. वह गाहे-बगाहे बॉलीवुड हस्तियों को भी अपने निशाने पर लेती रही हैं. वह सोशल मीडिया पर महिला से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं.

The #MeToo movement is 1 where someone speaks their truth, in this case Payal is telling her story & for 100’s to be asking me about this has been a harrowing.I’ve worked with Anurag Kashyap. Haven’t experienced anything. Can’t make up a story to please the mob & sorry (not). (3)

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) September 22, 2020