कोरोना काल में खत्म हो गईं Sona Mohapatra की सारी बचत, नहीं बचा कमाई का कोई जरिया

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते मनोरंजन जगत बुरी तरह प्रभावित हुआ है. एक तरफ जहां सिनेमाघरों में ताले पड़ गए हैं वहीं दूसरी तरफ फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग पर ब्रेक लग गया है. इससे चलते जहां एक तरफ फिल्ममेकर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा है वहीं दूसरी तरफ कलाकारों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है.

तंगहाली में बीत रहा सोना का जीवन

कोविड की मार बॉलीवुड सिंगर सोना मोहापात्रा (Sona Mohaptra) पर भी पड़ी है. सोना ने ट्वीट कर बताया है कि उनकी अब तक की पूरी बचत लॉकडाउन के दौरान खत्म हो गई है. उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है लेकिन वह बावजूद इसके खुश रहने की कोशिश करती हैं. सोना ने अपने ट्वीट में लिखा कि तकलीफ जीवन का वो हिस्सा है जिसे टाला नहीं जा सकता लेकिन परेशान होना न होना हमारे हाथ में है.

ट्वीट में शेयर की अपनी परेशानी

सोना (Sona Mohaptra) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'तकलीफ तो अपरिहार्य है, लेकिन आपका उससे परेशान होना वैकल्पिक है.. खुश रहती हूं जब भी रह सकती हूं. मेरी फिल्म #ShutUpSona दुनिया भर में अलग-अलग जगहों पर घूम रही है और फेस्टिवल्स में जीत रही है. महामारी का कहर टूटने, और उसके चलते हमारे पास कमाई को कोई जरिया नहीं बचने से ठीक पहले मेरी अब तक की सारी बचत इस फिल्म में खर्च हो गई.'

Pain is inevitable, suffering is optional..

making happy whenever I can. My film #ShutUpSona is yet travelling to places around the world & winning festivals.All my savings went into this film, just before the pandemic broke & stopped us in our tracks with no means of income. pic.twitter.com/guFE5gOnmb

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) May 24, 2021