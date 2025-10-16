प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच Sonakshi Sinha की नई फिल्म का मोशन पोस्टर आउट, इस दिन ट्रेलर होगा रिलीज

Jatadhara Motion Poster Out: साल की सबसे मच अवेटेड फिल्म में से एक ‘जटाधारा’ को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा ने फिल्म का शानदार मोशन पोस्टर जारी करते हुए घोषणा की है कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसे सुपरस्टार महेश बाबू हैदराबाद में रिलीज करेंगे.
फिल्म की टीम द्वारा हाल ही में रिलीज हुई रहस्यमयी, शक्तिशाली और बेहद प्रभावशाली मोशन पोस्टर अपने आप में एक विजुअल स्टॉर्म है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा अपने अब तक के सबसे बोल्ड और दमदार अवतार में नजर आ रही हैं. फिलहाल सोनाक्षी जहां प्रखर ऊर्जा से भरपूर, दिव्या और शक्ति का संगम लग रही हैं, वहीं सुधीर बाबू अपनी तराशी हुई बॉडी, पैनी नजर और त्रिशूल के साथ अच्छाई और बुराई के अनंत संघर्ष का प्रतीक नजर आते हैं.
फिल्म की कहानी
जी स्टूडियो और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत ‘जटाधारा’ एक द्विभाषी सुपरनैचुरल फैंटेसी थ्रिलर है, जो पौराणिक कथाओं, आस्था और लोककथाओं को एक अद्भुत सिनेमा अनुभव में पिरोती है. फिल्म के निर्माता हैं उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा, जबकि अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा सह-निर्माता हैं. दिव्या विजय क्रिएटिव प्रोड्यूसर और भाविनी गोस्वामी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हैं.
फिल्म की रिलीज डेट
फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के साथ दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकला और सुभलेखा सुधाकर जैसे शानदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. साथ ही साथ ही ज़ी म्यूज़िक कंपनी के साउंडट्रैक से सजी फिल्म 'जटाधारा' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, नियति और प्रकाश-अंधकार के अनंत युद्ध की एक महागाथा है, जो 7 नवंबर 2025 को हिंदी और तेलुगु में देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
