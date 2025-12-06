इंटरफेथ शादी पर ट्रोलर्स का असर? सोहा के पॉडकास्ट में सोनाक्षी सिन्हा ने खोला राज, बोलीं- ‘3 साल तक ली थेरेपी...’

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने बीते साल 2024 में जून के माह में परिवार के सामने घर में शादी की थी, जिसके बाद से ही दोनों इंटरफेथ मैरिज के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर बने हुए हैं. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में इस टॉपिक पर बात करते हुए कहा, ये सिर्फ शोर है क्योंकि ऐसा करने वाली मैं पहली इंसान नहीं हूं. और मैं आखिरी भी नहीं होने वाली हूं. वहीं सोनाक्षी ने ऑनलाइन मिलने वाली एडवाइस पर बात करते हुए कहा अनजान लोग जो फैसला ले रहे हैं, जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूं. ये सब पागलपन है मेरे लिए.

इसलिए किया था कमेंट सेक्शन ऑफ

सोनाक्षी ने नेगेटिविटी पर बात करते हुए करते हुए कहा, ‘शादी सबसे ज्यादा इंतजार करने वाला चैप्टर होता है. और सच कहूं तो, उस पल सब कुछ हमारे बारे में था, और ये कुछ ऐसा था जिसका हम दोनों लंबे समय से वेट कर रहे थे. और ये सच हो रहा था, हम बहुत खुश थे बहुत खुश, कि फाइनली अब हम एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता पाएंगे.’

Add Zee News as a Preferred Source

एक्ट्रेस ने क्यों किया कमेंट सेक्शन ऑफ

उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था, मैं अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजीटिविटी चाहती हूं. मुझे कमेंट सेक्शन इसलिए ऑफ करना पड़ा क्योंकि मेरे बड़े दिन पर मैं अपने पति और परिवार के खिलाफ एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं पढ़ना चाहती.’ वहीं सोनाक्षी ने आगे खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें 3 साल तक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. ‘हम उस समय एक दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहते थे मगर हम ये जानते थे कि हमें ये कैसे भी करना है. जहीर की एडवाइस से हम दोनों ने कपल थेरेपी ली, जिससे हमारे रिश्ते को मजबूती मिली.’