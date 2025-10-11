Advertisement
करवाचौथ पर अपने चांद जहीर संग सोनाक्षी सिन्हा पहुंचीं मस्जिद, क्या नहीं रखा व्रत? हुईं ट्रोल- हिन्दू त्योहार पर हज?

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को पति जहीर के साथ मस्जिद की फोटो शेयर करना काफी भारी पड़ गया है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:46 PM IST
करवाचौथ पर अपने चांद जहीर संग सोनाक्षी सिन्हा पहुंचीं मस्जिद, क्या नहीं रखा व्रत? हुईं ट्रोल- हिन्दू त्योहार पर हज?

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की है. इस पोस्ट में सोनाक्षी पति जहीर इकबाल के साथ मस्जिद में नजर आई हैं. एक्ट्रेस के इस पोस्ट को फैंस ने काफी पसंद किया  वहीं कुछ लोग सोनाक्षी को ट्रोल रहे हैं. 

मस्जिद पहुंचीं सोनाक्षी 
सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर जो फोटो और वीडियो शेयर की है वह अबू धाबी की शेख जायेद ग्रैंड मस्जिद है. सोनाक्षी ने हरे रंग का सूट पहना हुआ है. दुप्पटे से अपना सिर कवर किया हुआ है. एक्ट्रेस के पति जहीर ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट में नजर आ रहे हैं. 

फैंस को पसंद आया पोस्ट 
सोनाक्षी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- थोड़ा सुकून मिला, अबू धाबी में. सोनाक्षी के फैंस उनके पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं. फैंस एक्ट्रेस के पोस्ट पर प्यार लुटा रहे हैं. फैंस कमेंट में लिख रहे हैं- भगवान आप दोनों को हमेशा साथ और खुश रखें. 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

सोनाक्षी को किया ट्रोल 
वहीं कुछ लोगों को सोनाक्षी का पोस्ट पसंद नहीं आया है. इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एक ट्रोलर ने कमेंट में लिखा- सब लोग करवाचौथ मना रहे हैं और ये हज करने पहुंची हैं. वहीं दूसरी यूजर ने लिखा- इसे राम मंदिर ले जाओ और फिर सुकून वाला पोस्ट लिखकर दिखाओ.

