'हटाओ वरना...' ब्रांड पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, दी चेतावनी , बोली- 'मैं बिल भेज दूं'

Sonakshi Sinha: एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने बिना अनुमति या जानकारी के उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर ब्रांड वेबसाइटों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. इसके लिए उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में एक लंबा पोस्ट लिखा है. इस नोट में सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, एक ऐसी व्यक्ति होने के नाते जो अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती है, मैं यह देखे बिना नहीं रह सकी कि मेरी तस्वीरें कई ब्रांड वेबसाइटों पर दिखाई दे रही हैं, वो भी बिना उपयोग के अधिकार या अनुमति के. यह कैसे स्वीकार्य है? जब कोई कलाकार आपके कपड़े या गहने पहनता है, तो आपके ब्रांड को उचित श्रेय देते हुए एक पोस्ट बनाई जाती है, लेकिन वही तस्वीरें आपकी आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाई जाती हैं? यह थोड़ा ज्यादा हो गया है.

'या फिर मैं बिल भेज दूं'

इसके बाद एक्ट्रेस ने लिखा कि इससे पहले कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करें, वो सभी वेबसाइट इन्हें हटा दें. अंत में हंसते हुए लिखा, "या फिर मैं बिल उनके पास भेज दूं, ये अब उन पर निर्भर करता है." इसके बाद उन्होंने हंसी वाली इमोजी लगाई है. कुछ दिनों पहले सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल संग गणपति बप्पा की आरती करते हुए एक वीडियो शेयर किया था. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में वो गणेश जी की आरती गाती हुई दिखाई दे रही थीं.

गणेश चतुर्थी के उत्सव में दिखी थी सोनाक्षी

सोनाक्षी सिन्हा ने इसे शेयर करते हुए लिखा, 'ॐ गं गणपतये नमः. आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, बप्पा हम सबको शांति, प्रेम और धैर्य प्रदान करें.' यह वीडियो अर्पिता खान शर्मा के घर का था. इस साल गणेश चतुर्थी का उत्सव उनके घर पर आयोजित किया गया था, जहां सलमान ने गणपति बप्पा का स्वागत किया था. इस दौरान सलमान खान सहित उनके परिवार वालों ने गणपति जी की आरती की.

इसका एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें सलमान खान, उनके पिता सलीम खान, भाई अरबाज आदि आरती करते दिख रहे थे. यही नहीं, एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस वीडियो में फूलों से सजी गणपति की मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी.