सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल ने शादी से पहले ही खरीदा था ड्रीम हाउस, वीडियो में दिखाई झलक

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने नए व्लॉग में अपने नए घर की झलक दिखाई है. इस व्लॉग में सोनाक्षी ने बताया कि यह घर उन्होंने शादी से 9 पहले ही खरीद लिया और 10 दिन पहले इसमें पूजा की थी. उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग में 6 फ्लैट है.

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:08 AM IST
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा लाइफ से जुड़ी अपडेट्स अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस ने एक वीडियो में बताया कि शादी से पहले ही उन्होंने और जहीर इकबाल ने अपना ड्रीम हाउस खरीद लिया था. अपने नए व्लॉग में सोनाक्षी ने मुंबई स्थित नए घर के बारे में बात की, जिसका रिनोवेशन अभी जारी है. उन्होंने यह बताया कि बहुत जल्द ही वह अपने पति के साथ यहां रहने जाएंगी.

सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर किया ब्लॉग

सोनाक्षी सिन्हा ने व्लॉग की शुरुआत यह बताकर की कि पिछले 9 महीनों से इंटीरियर डिजाइनर और ठेकेदार घर को संवारने में जुटे हैं. वीडियो में पति-पत्नी मुंबई में स्थित एक विशाल घर के अंदर जाते दिखाई दिए. फिर दोनों ने किचन, लिविंग रूम और बालकनी को दिखाया. वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा कहती हैं, "तो, असल में शादी के कुछ 10 दिन पहले हमने यहां की पूजा की थी और पायल (इंटीरियर डिजाइनर) को ढूंढा, जिन्होंने उसी बिल्डिंग में लगभग 6 फ्लैट बनाए हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से पता है. फिर हमें एक ठेकेदार मिले, जिन्होंने 9 महीनों में फ्लैट बना दिया."

शादी से पहले ही खरीदा था ड्रीम हाउस

इस वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा जहीर से पूछती हैं कि उनके सपनों के घर का क्या आइडिया है, तो जहीर ने मजाकिया अंदाज में बताया कि वह हमेशा से चाहते थे कि उनके घर का बेसिन इस तरह हो कि पानी हमेशा बीच में गिरे और उन्हें उसे बंद करने के लिए दोबारा छूना न पड़े. इसके अलावा, वह चाहते थे कि सारा फर्नीचर मजबूत हो ताकि कोई भी उस पर कभी भी नाच सके. सोनाक्षी ने हंसते हुए कहा कि उनका आइडिया एक साफ-सुथरी और सफेद रंग वाली शांत जगह का था.

पिछले साल जून में शादी करने से पहले सोनाक्षी और जहीर इकबाल ने सात साल तक एक-दूसरे को डेट किया. शादी एक निजी समारोह में हुई, इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक भव्य रिसेप्शन दिया गया था. सोनाक्षी और जहीर इकबाल की मुलाकात सलमान खान की एक पार्टी में हुई थी. जहीर ने 2019 में सलमान खान की फिल्म ‘नोटबुक’ से डेब्यू किया था. उन्होंने सोनाक्षी के साथ 2022 में फिल्म ‘डबल एक्सएल’ में काम किया था.

IANS

Actress Sonakshi Sinha

