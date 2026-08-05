/सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग के बीच भूटान की वादियों में वेकेशन एंजॉय कर रहीं सोनाक्षी सिन्हा, खूबसूरत तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने परिवार के साथ भूटान ट्रिप पर हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत फोटो शेयर की है. फोटो में एक्ट्रेस पति जहीर इकबाल के संग सुकून के पल को एन्जॉय कर रही हैं. इस ट्रिप में सोनाक्षी जहीर के साथ उनकी ननद और फैशन डिजाइनर सनम रतनसी भी हैं. डिजाइन ने अपने इंस्टाग्राम पर कई फोटो को शेयर किया है. फोटो शेयर करते हुए सोनाक्षी ने लिखा- पीक फैमिली टाइम और इसके साथ पहाड़ और भूटान के झंडे की इमोजी शेयर की है. बाद में सोनाक्षी के पति जहीर इकबाल ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वेकेशन की फोटो शेयर की है.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपने माता-पिता और बहन के साथ भूटान ट्रिप पर हैं. फोटो में सोनाक्षी परिवार के साथ ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं बहती हुई नदी, तो कहीं बादलों से घिरी हरी-भरी घाटियां स्माइल करती हुई नजर आ रही हैं. जहीर द्वारा शेयर की फोटो में परिवार साथ में सुकून का पल बिताता दिख रहा है.
एक्ट्रेस सोनाक्षी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दिल्ली छात्र आंदोलन का खुलकर सपोर्ट किया था. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर आंदोलन के सपोर्ट में कई फोटो और वीडियो शेयर किए थे. पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टूडेंट की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो को शेयर करने के बाद एक्ट्रेस को काफी ट्रेल किया गया था. कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया था तो वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध किया.
इस दौरान एक्ट्रएस कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस नाम लिए बिना उनके ऊपर निशाना साधा था, सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि कंगना ने ये पोस्ट सोनाक्षी सिन्हा के लिए डाला था. इसके अलावा कंगना रनौत ने एक्ट्रेस के स्टाइलिंग पर भी तंज कसा था. कंगना ने लिखा, आजकल कई फेक न्यूज चल रही हैं, मेरे बारे में भी ऐसी ही एक फेक बात फैली है. मैं कभी किसी के शरीर या लुक का मजाक नहीं उड़ाती, लेकिन मैंने एक ऐसी एक्ट्रेस को देखा है जो आजकल जेबकतरे की तरह कपड़े पहनती और बात करती है. वह हाफ पैंट और उल्टी कैप पहनती है और प्रोटेस्ट करने वालों के घटिया व्यवहार को बढ़ावा देती है. मुझे हमेशा लगता है कि आप रिश्ते में कैसे कपड़े पहनते हैं, यह सीधे तौर पर आपकी भावनाओं को दिखाता है. प्यारी साथी एक्ट्रेस, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें जेबकतरे जैसा महसूस करा रहा है, तो मुझे अफसोस है. तुम पहले कितने अच्छे से कपड़े पहनती और बात करती थीं, अब तुम्हें क्या हो गया है? राय तुम्हारी अपनी है, लेकिन तुम अपनी स्टाइलिंग को बेहतर बना सकती हो. अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं.
23 जून 2024 को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी की थी. लगभग 7 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी की है. कपल ने सोनाक्षी के घर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में रजिस्टर्ड मैरिज की थी. शादी क बाद एक्ट्रेस ने शानदार रिसेप्शन दिया था. उनके रिसेप्शन की फोटो और वीडियो काफी वायरल हुई थी.
इनपुट-आईएएनएस