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सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग के बीच भूटान की वादियों में वेकेशन एंजॉय कर रहीं सोनाक्षी सिन्हा, खूबसूरत तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों फैमिली के साथ भूटान की खूबसूरत वादियों में हॉलिडे एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने ट्रिप की खूबसूरत फोटो शेयर की है.

Written ByIANSEdited ByShilpa
Published: Aug 05, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:00 AM IST
सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग के बीच भूटान की वादियों में वेकेशन एंजॉय कर रहीं सोनाक्षी सिन्हा, खूबसूरत तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

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