/सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग के बीच भूटान की वादियों में वेकेशन एंजॉय कर रहीं सोनाक्षी सिन्हा, खूबसूरत तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

इस दौरान एक्ट्रएस कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस नाम लिए बिना उनके ऊपर निशाना साधा था, सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि कंगना ने ये पोस्ट सोनाक्षी सिन्हा के लिए डाला था. इसके अलावा कंगना रनौत ने एक्ट्रेस के स्टाइलिंग पर भी तंज कसा था. कंगना ने लिखा, आजकल कई फेक न्यूज चल रही हैं, मेरे बारे में भी ऐसी ही एक फेक बात फैली है. मैं कभी किसी के शरीर या लुक का मजाक नहीं उड़ाती, लेकिन मैंने एक ऐसी एक्ट्रेस को देखा है जो आजकल जेबकतरे की तरह कपड़े पहनती और बात करती है. वह हाफ पैंट और उल्टी कैप पहनती है और प्रोटेस्ट करने वालों के घटिया व्यवहार को बढ़ावा देती है. मुझे हमेशा लगता है कि आप रिश्ते में कैसे कपड़े पहनते हैं, यह सीधे तौर पर आपकी भावनाओं को दिखाता है. प्यारी साथी एक्ट्रेस, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें जेबकतरे जैसा महसूस करा रहा है, तो मुझे अफसोस है. तुम पहले कितने अच्छे से कपड़े पहनती और बात करती थीं, अब तुम्हें क्या हो गया है? राय तुम्हारी अपनी है, लेकिन तुम अपनी स्टाइलिंग को बेहतर बना सकती हो. अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं.