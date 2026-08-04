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'यह कब रुकेगा?' झारखंड के छात्रों के हक में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा, JPSC-JSSC धांधली पर जताई भारी चिंता

Sonakshi Sinha Supports Jharkhand Students: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर दुख जताते हुए उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 04, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:07 PM IST
'यह कब रुकेगा?' झारखंड के छात्रों के हक में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा, JPSC-JSSC धांधली पर जताई भारी चिंता

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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