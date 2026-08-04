'यह कब रुकेगा?' झारखंड के छात्रों के हक में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा, JPSC-JSSC धांधली पर जताई भारी चिंता

Sonakshi Sinha Supports Jharkhand Students: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखती हैं. इस बार उन्होंने झारखंड में चल रही JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर देश के छात्रों को कब तक ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों का समर्थन किया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें देश के छात्रों की दयनीय स्थिति पर चर्चा की गई थी. इस पोस्ट के साथ सोनाक्षी ने भावुक होते हुए लिखा, 'अपने देश के छात्रों को इस दौर से गुजरते देखना बहुत निराशाजनक है... यह कब रुकेगा?'
झारखंड के सैकड़ों छात्र 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि राज्य की वर्तमान सरकार जांच को सीआईडी (CID) के हवाले कर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रही है. इन छात्रों का दावा है कि इस कथित भर्ती घोटाले में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए.
प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि उन्हें वर्तमान सीआईडी जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. हजारीबाग के एक छात्र विनय मेहता के अनुसार, इससे पहले JSSC-CGL पेपर लीक मामले में सीआईडी ने खुद पाया था कि 150 में से 135 सवालों के जवाब लीक हुए थे, लेकिन फिर भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला. छात्र अब 14 अप्रैल को आयोजित JPSC संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं.
सोनाक्षी सिन्हा के अलावा, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी इन प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाई है. दीपके, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था, ने कहा कि उनका संगठन झारखंड के छात्रों की मांगों का पूरा समर्थन करता है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि उन्होंने छात्रों से बात की है और वे उनके न्याय की लड़ाई में साथ खड़े हैं.