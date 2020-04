Trollers पर इसलिए जमकर भड़कीं Sonakshi Sinha, कहा- 'अपना वक्त अच्छे काम में लगाओ'

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग जारी है. इस लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए कई बड़े नाम सामने आए हैं और पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) में आर्थिक सहायता दे रहे हैं. इस सहायता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बॉलीवुड सितारों को धन्यवाद किया है. लेकिन अभी भी कई लोगों का कहना है कि अमिताभ बच्चन की तरह सोनाक्षी सिन्हा ने भी पीएम रिलीफ फंड में कोई दान नहीं दिया है. गरीब लोगों की मदद नहीं की है, और किसी भी संस्था की आर्थिक मदद के लिए वह आगे नहीं आए हैं.

इसका जवाब देते हुए अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने ट्रोलर्स को अपने निशाने पर ले लिया है. उन्होंने जवाब में एक ट्वीट किया है. सोनाक्षी सिन्हा ने चुप्पी तोड़ते हुए हिंदी के मुहावरे का सहारा लिया है. सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा है कि, नेकी कर दरिया में डाल. सोनाक्षी आगे लिखती हैं कि ट्रोल कर रहे लोगों को मैं यह बताना चाहती हूं कि अगर बताया नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि दान नहीं किया है. नेकी कर दरिया में डाल, सुना तो होगा? कुछ लोग सच में इसे फॉलो करते हैं. अब शांत हो जाओ और अपने वक्त को किसी अच्छे काम को करने में लगाओ.

Minute of silence for trolls who think that just because it wasn't announced,contributions weren't made.Neki kar dariya mein daal,suna toh hoga?Kuch log actually follow karte hai!Ab shaant ho jao & use ur time 2 do some actual good(announcing or not is a personal preference)

— Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) March 31, 2020