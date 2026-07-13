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'गाड़ी के अंदर नहीं आना...', पैपराजी पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- 'पहले हटो, फिर बैठूंगी'; वायरल VIDEO

Sonakshi Sinha Viral Video: आकांक्षा रंजन कपूर और डायरेक्टर शरण शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचीं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पैपराजी पर काफी सख्त नजर आईं. रविवार को हुए इस इवेंट से बाहर निकलते वक्त जब पैपराजी तस्वीरें क्लिक करने लगे, तो उन्होंने कार में बैठने से मना कर दिया. देखें वीडियो.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 13, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:08 PM IST
'गाड़ी के अंदर नहीं आना...', पैपराजी पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- 'पहले हटो, फिर बैठूंगी'; वायरल VIDEO

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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