'गाड़ी के अंदर नहीं आना...', पैपराजी पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- 'पहले हटो, फिर बैठूंगी'; वायरल VIDEO

Sonakshi Sinha Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. वैसे तो हसीना पैपराजी के साथ हंसते-मुस्कुराते हुए नजर आती हैं, लेकिन हाल ही में वह अपनी पर्सनल स्पेस को लेकर पैपराजी के सामने काफी सख्त नजर आईं. उनका एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस वायरल वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा ने तब अपनी कार में बैठने से मना कर दिया, जब तक पैपराजी फोटोग्राफर्स ने कैमरे बंद नहीं किए और उनके रास्ते से दूर नहीं हटे. यह वीडियो रविवार को मुंबई में हुए आकांक्षा रंजन कपूर और डायरेक्टर शरण शर्मा के रिसेप्शन का है, जहां वह फंक्शन में शामिल होने पहुंची थीं. इस पार्टी से सोनाक्षी के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.
सोनाक्षी सिन्हा जैसे ही बाहर आती हैं, तो पैपराजी फोटोग्राफर्स लगातार उनके वीडियो बनाने लगते हैं. इस पर सोनाक्षी ने अपनी कार में बैठने से मना कर दिया और वहीं खड़ी हो गईं. उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए तब तक इंतजार किया, जब तक कि पैपराजी फोटोग्राफर्स ने रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर दी और उसके बाद ही वह अपनी गाड़ी में जाकर बैठीं.
इस वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा ने पैपराजी से साफ तौर पर कहा, 'बस गाइस, अब गाड़ी के अंदर नहीं आना है. हो गया. थैंक यू, बाय, गुड नाइट.' जब पैपराजी पीछे नहीं हटे, तो एक्ट्रेस ने दो टूक शब्दों में कहा, 'जब तक आप लोग नहीं जाओगे, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी.' सोनाक्षी के इस कड़े रुख को देखने के बाद पैपराजी ने तुरंत अपने कैमरे बंद कर दिए.
वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के वर्क फ्रंट की बात करें, तो एक्ट्रेस ने साल 2010 में सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'दबंग' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'राउडी राठौर', 'सन ऑफ सरदार', 'लुटेरा' और 'अकीरा' जैसी कई फिल्मों में काम किया. हाल ही में वह ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की फिल्म 'सिस्टम' में नजर आईं. इस फिल्म को अश्विनी अय्यर तिवारी के निर्देशन में बनाया गया है और इसमें ज्योतिका और आशुतोष राणा भी लीड रोल में नजर आएंगे.