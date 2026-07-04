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कलमा संग लिखा गया गायत्री मंत्र... सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने घर पर सजाई एक अनोखी पेंटिग, एक्ट्रेस ने बताई इसकी खासियत

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने हाल ही में अपने नए घर पर एक यूनिक पेंटिंग लगाई है, जिसमें गायत्री मंत्र के साथ कलमा लिखा हुआ नजर आ रहा है. एक्ट्रेस ने इस पीस की फोटो शेयर करते हुए एक स्पेशल मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ये कोई नॉर्मल आर्ट पीस नहीं, बल्कि मॉडर्न होम डेकोर के लिए भी एक बड़ी इंस्पिरेशन है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 04, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:48 PM IST
कलमा संग लिखा गया गायत्री मंत्र... सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने घर पर सजाई एक अनोखी पेंटिग, एक्ट्रेस ने बताई इसकी खासियत

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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