/कलमा संग लिखा गया गायत्री मंत्र... सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने घर पर सजाई एक अनोखी पेंटिग, एक्ट्रेस ने बताई इसकी खासियत

बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी वेकेशन फोटोज को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन खबरों में रहते हैं. दोनों का रिश्ते में प्यार के साथ-साथ मीठी तकरार भी देखने को मिलती है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद करते हैं. वहीं एक बार फिर से ये जोड़ी चर्चा में है, लेकिन इस बार वेकेशन फोटोज या कोई फनी वीडियो के लिए नहीं, बल्कि एक मॉर्डन आर्ट के चलते दोनों खबरों में बने हुए हैं. दरअसल हाल ही में सोनाक्षी ने अपने लिविंग रूम में लगे आर्ट पीस की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया.