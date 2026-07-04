/कलमा संग लिखा गया गायत्री मंत्र... सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने घर पर सजाई एक अनोखी पेंटिग, एक्ट्रेस ने बताई इसकी खासियत

बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी वेकेशन फोटोज को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन खबरों में रहते हैं. दोनों का रिश्ते में प्यार के साथ-साथ मीठी तकरार भी देखने को मिलती है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद करते हैं. वहीं एक बार फिर से ये जोड़ी चर्चा में है, लेकिन इस बार वेकेशन फोटोज या कोई फनी वीडियो के लिए नहीं, बल्कि एक मॉर्डन आर्ट के चलते दोनों खबरों में बने हुए हैं. दरअसल हाल ही में सोनाक्षी ने अपने लिविंग रूम में लगे आर्ट पीस की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया.
एक्ट्रेस के घर की दीवार पर एक बेहद खास पेंटिंग लगी हुई है, जिसमें ‘गायत्री मंत्र’ और ‘कलमा’ को एक साथ दिखाया गया है. ये आर्टवर्क सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक डीप मैसेज भी देता है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. न्यूट्रल टोन का दीवारों पर ब्लैक फ्रेम वाली ये बड़ी पेंटिंग लीविंग रूम को एक बेहद क्लासी, मॉर्डन और पीसफुल वाइब दे रही है.
सोनाक्षी ने पेंटिंग की तस्वीरों के साथ एक मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पेंटिंग का आइडिया उनकी शादी के एक खास पल से जुड़ा है. जब शादी में पंडित जी 'गायत्री मंत्र' पढ़ रहे थे, उसी समय 'अजान' की आवाज भी सुनाई दी. इन दोनों प्रार्थनाओं की मिली-जुली शक्ति ने उनके घर को खुशियों से भर दिया.
इस खास पेंटिंग का आइडिया सोनाक्षी की दोस्त शुभिका शर्मा ने दिया, जबकि इसे फाइनल रूप मशहूर आर्टिस्ट आदिल बेदी ने दिया. उन्होंने सोनाक्षी और जहीर के घर के माहौल को समझकर इसे डिजाइन किया और इसे एक इमोशनल आर्टवर्क में बदल दिया. उन्होंने आगे बताया कि वो एक ऐसा ही आर्टवर्क चाहती थीं, दो विश्वास, धार्मिक आस्थाओं और आपसी तालमेल को खूबसूरती से पेश करे.
ये पेंटिंग मॉडर्न आर्ट और रूहानी कैलीग्राफी का खूबसूरत मेल है. इसमें गायत्री मंत्र देवनागरी में और कलमा अरबी कैलीग्राफी में दिखाया गया है. नीले, ग्रे और ब्लैक टोन का इस्तेमाल इसे और भी क्लासी और शांत माहौल देता है. सोनाक्षी के मुताबिक, ये पेंटिंग उनके घर की सबसे खास चीज बन गई है. इससे उनका लिविंग रूम और भी सुंदर और पूरा महसूस होता है. ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के बीच प्यार और जुड़ाव का प्रतीक बन गई है.