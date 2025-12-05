Advertisement
trendingNow13030291
Hindi Newsबॉलीवुड

क्या सोनाक्षी सिन्हा और जहीर के रिश्ते में आ गई थी दरार? आखिर क्यों इन्हें लेनी पड़ी कपल्स थेरेपी, शादी के डेढ़ साल बाद खुलासा

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को डेढ़ साल हो चुका है. वहीं शादी से पहले दोनों ने 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया. हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर संग बिगड़े रिश्ते पर बात की है. एक्ट्रेस ने बोला कि उन्हें कपल्स थेरेपी लेनी पड़ी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सोनाक्षी सिन्हा और जहीर के रिश्ते में आ गई थी दरार? आखिर क्यों इन्हें लेनी पड़ी कपल्स थेरेपी, शादी के डेढ़ साल बाद खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बी टाउन के लव बर्ड्स माने जाते हैं. दोनों की शादी को 1 साल भी चुका है. सोनाक्षी ने हाल ही में बताया कि उनका और जहीर का रिश्ता हमेशा आसान नहीं रहा, जितना सोशल मीडिया पर दिखता है. दोनों के रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने चुनौतियोंका सामना किया. सोनाक्षी ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बताया है कि रिश्ते की शुरुआती 3 साल के बाद दोनों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था. इस दौरान उन्हें कपल्स थेरेपी लेनी पड़ी थी. 

एक दूसरे के बाल नोचने के लिए तैयार थे सोनाक्षी-जहीर 
सोनाक्षी सिन्हा ने पॉडकास्ट में बताया कि हमारे रिश्ते में एक दौरा आया जब हम एक दूसरे के बाल नोचना चाहते थे.उस दौरान हम जो भी करते एक दसूर के नजरिए को समझ नहीं पा रहे थे. लेकिन हमारे मन में था कि इस रिश्ते को बचाना है. सोनाक्षी ने बताया कि जहीर ने ही उन्हें थेरेपी का सुझाव दिया था. 

2 सेशन के बाद दिखा असर 
सोनाक्षी ने बताया कि 2 सेशन के बाद ही हमारा रिश्ता वापस पटरी पर आ गया. सेशन काफी मदद मिली की सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है और जो सामने वाला बोल रहा है उसका वो मतलब नहीं जो लग रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जहीर को देखते ही प्यार में पड़ गई सोनाक्षी 
सोनाक्षी ने अपने रिश्ते की शुरुआत के बारे में बताया है कि सलमान खान की एक पार्टी में जहीर से मुलाकात हुई थी. पहले दोस्ती हु फिर प्यार में बदल गई. सोनाक्षी ने जहीर को मिलने के एक हफ्ते के अंदर ही जहीर को आई लव यू कह दिया. जहीर ने पहले तो पागल समझकर इसे हंसी में उड़ा दिया था 

7 साल डेटिंग के बाद की शादी 
सोनाक्षी और जहीर ने 7 साल की डेटिंग के बाद शादी की है. उन्होने 23 जून 2024 को अपने घर पर मैरिज एक्ट के तहस सिंपल वेडिंग की थी. शादी के बाद उन्होंने बैस्टियन रेस्टोरेंट में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी.  

1 घंटा 40 मिनट की वो हॉरर-सस्पेंस फिल्म, हैरान कर देगी गूंगी-बहरी लड़की की कहानी

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

entertainmentBollywood

Trending news

घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज