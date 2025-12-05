क्या सोनाक्षी सिन्हा और जहीर के रिश्ते में आ गई थी दरार? आखिर क्यों इन्हें लेनी पड़ी कपल्स थेरेपी, शादी के डेढ़ साल बाद खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बी टाउन के लव बर्ड्स माने जाते हैं. दोनों की शादी को 1 साल भी चुका है. सोनाक्षी ने हाल ही में बताया कि उनका और जहीर का रिश्ता हमेशा आसान नहीं रहा, जितना सोशल मीडिया पर दिखता है. दोनों के रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने चुनौतियोंका सामना किया. सोनाक्षी ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बताया है कि रिश्ते की शुरुआती 3 साल के बाद दोनों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था. इस दौरान उन्हें कपल्स थेरेपी लेनी पड़ी थी.

एक दूसरे के बाल नोचने के लिए तैयार थे सोनाक्षी-जहीर

सोनाक्षी सिन्हा ने पॉडकास्ट में बताया कि हमारे रिश्ते में एक दौरा आया जब हम एक दूसरे के बाल नोचना चाहते थे.उस दौरान हम जो भी करते एक दसूर के नजरिए को समझ नहीं पा रहे थे. लेकिन हमारे मन में था कि इस रिश्ते को बचाना है. सोनाक्षी ने बताया कि जहीर ने ही उन्हें थेरेपी का सुझाव दिया था.

2 सेशन के बाद दिखा असर

सोनाक्षी ने बताया कि 2 सेशन के बाद ही हमारा रिश्ता वापस पटरी पर आ गया. सेशन काफी मदद मिली की सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है और जो सामने वाला बोल रहा है उसका वो मतलब नहीं जो लग रहा है.

जहीर को देखते ही प्यार में पड़ गई सोनाक्षी

सोनाक्षी ने अपने रिश्ते की शुरुआत के बारे में बताया है कि सलमान खान की एक पार्टी में जहीर से मुलाकात हुई थी. पहले दोस्ती हु फिर प्यार में बदल गई. सोनाक्षी ने जहीर को मिलने के एक हफ्ते के अंदर ही जहीर को आई लव यू कह दिया. जहीर ने पहले तो पागल समझकर इसे हंसी में उड़ा दिया था

7 साल डेटिंग के बाद की शादी

सोनाक्षी और जहीर ने 7 साल की डेटिंग के बाद शादी की है. उन्होने 23 जून 2024 को अपने घर पर मैरिज एक्ट के तहस सिंपल वेडिंग की थी. शादी के बाद उन्होंने बैस्टियन रेस्टोरेंट में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी.

