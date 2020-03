Kanika के सपोर्ट में Sonam Kapoor ने कर दिया ऐसा Tweet, लोगों ने कहा- 'आप बस इतना कर दीजिए'

नई दिल्ली: बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर (Kanika kapoor) की जब से कोरोना वायरस (CoronaVirus) से ग्रसित होने की खबर सामने आई है, तब से लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है. बीते शुक्रवार को लखनऊ में कनिका को कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें वह पॉजिटिव पाई गई थीं. रिपोर्ट्स की मानें तो 15 मार्च को ही कनिका लंदन से लखनऊ आई थीं और एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट कर्मियों की मिलीभगत से वॉशरूम में छिप कर निकल भागी थीं.

ट्वीट कर फंसी सोनम

इसके बाद कनिका लगभग 3 पार्टियों में शामिल भी हुई थीं. इस लापरवाही के कारण कनिका कपूर पर एक नहीं, बल्कि कुल चार केस लखनऊ में दर्ज किए गए हैं. जानबूझकर संक्रमक फैलाने के मामले में लखनऊ के थाना हजरतगंज, महानगर, गोमतीनगर और सरोजनी नगर थाने में कुल चार मुकदमें दर्ज किए गए हैं. वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने शनिवार को कनिका के सपोर्ट एक ट्वीट करके बुरी तरह से फंस गईं. जी हां, सोनम के ट्वीट करते ही वह सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगीं. दरअसल, सोनम ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'कनिका कपूर 9 तारीख को भारत आईं. भारत के लोग इस दौरान अलग-थलग में नहीं थे, लेकिन होली खेल रहे थे.'

Hey guys @TheKanikakapoor came back on the 9th. India was not self isolating but playing Holi.

सोनम कपूर के इस ट्वीट के बाद लोगों का कनिका का गुस्सा उन पर बरस पड़ा. एक यूजर ने सोनम को ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैम, आप से राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा होगी: प्लीज जब तक हम COVID के साथ लड़ रहे हैं, तब तक आप ट्वीट न करें. बस आप इतना कर दीजिए. आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि @PMOIndia @narendramodi @HMOIndia @AmitShah और कई अन्य नेताओं और प्रख्यात नागरिकों ने होली मिलन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया था और दूसरों से भी अनुरोध किया था.'

Ma'am the biggest service to nation from u will be: pls don't tweet till we r fighting #COVID. Bas aap itna kar dijiye.

Aren't u aware that @PMOIndia @narendramodi, @HMOIndia @AmitShah & many other leaders & eminent citizens had cancelled Holi milan progs & requested others also

— Pranav Mahajan (@pranavmahajan) March 21, 2020