भाई या बहन, किसके दादा बनेंगे वायु? सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, वीडियो देख फैंस ने की भविष्यवाणी

Hindi Newsबॉलीवुडभाई या बहन, किसके दादा बनेंगे वायु? सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, वीडियो देख फैंस ने की भविष्यवाणी

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों प्रेग्नेंट हैं. वह हाल ही में पैप्स के कैमरे में कैद हुईं और उनका वीडियो वायरल हो रहा है. सोनम कपूर के वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Written By  Shashikant Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:10 PM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. वह इन दिनों प्रेग्नेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं. सोनम कपूर के तमाम चाहने वाले फैंस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच वह एक इवेंट में पहुंची थीं और पैप्स के कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए. सोनम कपूर ने भी उन्हें निराश नहीं किया और जमकर पोज दिए और अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है. एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. वहीं, तमाम यूजर्स ने भविष्यवाणी कर दी है कि सोनम कपूर का दूसरा बच्चा बेटा होगा या बेटी. आइए जानते हैं लोगों ने क्या अनुमान लगाया है.

सोनम कपूर को लेकर आए ये कमेंट
सोनम कपूर का शुक्रवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह गाउन पहने हुए नजर आ रही हैं. इस दौरान सोनम कपूर ने उनका इंतजार कर रहे पैप्स को जमकर पोज दिए हैं. एक्ट्रेस ने स्माइल करते हुए बेबी बंप पर हाथ रखकर एक से बढ़कर एक फोटोज क्लिक करने का मौका पैप्स को दिया है. सोनम कपूर का ये लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'कितनी खूबसूरत दिख रही हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये बेटी को जन्म देने वाली है.' एक यूजर ने लिखा है, 'इस बार बेटा होगा या बेटी.' एक यूजर न लिखा है, 'एक और बेटा होगा.' इस तरह से लोगों ने सोनम कपूर को लेकर अलग-अलग भविष्यवाणी की हैं. किसी ने कहा बेटा होगा तो किसी ने कहा बेटी होगी. अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि सोनम कपूर बेटे या बेटी में किसकी मां बनती हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोनम कपूर शादी के 8 साल में दूसरी बार बनेंगी मां
सोनम कपूर ने साल 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी की थी. सोनम कपूर और आनंद आहूजा शादी के चार साल बाद बेटे युग के माता-पिता बने थे. अब एक्ट्रेस दूसरी बार प्रेग्नेंट और जल्द ही फैंस को खुशखबरी सुनाने वाली हैं. सोनम कपूर के प्रोफेशनल लाइफ पर नजर डालें तो वह साल 2023 में फिल्म 'ब्लाइंड' में नजर आई थीं. इसके बाद वह किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रही हैं.

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. राजस्थान पत्रिका से करियर शुरू करने के बाद अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. अब इनकी पारी जी न्यूज के साथ चल रही है. मनोरंजन की ...और पढ़ें

