'हर जन्म में तुम्हें ही चुनूंगी', आनंद आहूजा पर सोनम कपूर ने यूं लुटाया प्यार, पत्नी को गोद में उठाकर पति ने जीत लिया दिल; रोमांटिक फोटो वायरल

Sonam Kapoor Romantic Post For Husband: कहते हैं सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे एहसासों से झलकता है. कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में तब देखने को मिला, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा के बर्थडे पर दिल खोलकर सोशल मीडिया पर प्यार का इजहार किया. रोमांटिक पोस्ट शेयर करते हुए सोनम ने कभी पति को अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना बताया, तो कभी कहा, 'हर जन्म में तुम्हें ही चुनूंगी.'
इस रोमांटिक पोस्ट को शेयर करते हुए सोनम कपूर ने पति आनंद के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंस का दिल तो आखिरी वाली फोटो पर ही अटक गया. पोस्ट की आखिरी फोटो को अगर आप भी देखेंगे, तो आपका भी दिल उस पर अटक जाएगा. आइए ऐसे में हसीना की पोस्ट पर नजर डालते हैं.
एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति आनंद के साथ बेहद रोमांटिक अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए प्यारा-सा कैप्शन भी लिखा. तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री काफी रोमांटिक नजर आ रही है. तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'आनंद मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं और मेरे पसंदीदा ट्रैवल पार्टनर भी हैं.' उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे रियलिटी चेक और साउंडिंग बोर्ड बनने के लिए दिल से शुक्रिया. मेरे सबसे पसंदीदा इंसान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं हर जन्म और हर जिंदगी में सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगी.'
एक्ट्रेस के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत लिया है. हसीना के इस पोस्ट पर परिवार वाले और दोस्त भी जमकर उनके पति को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. सोनम के पिता और बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर और मां सुनीता कपूर ने भी अपने प्यारे दामाद को मजेदार अंदाज में जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं. एक्ट्रेस की मां ने इस पोस्ट पर दिल वाले इमोजी शेयर किए हैं. इसके अलावा, अनिल कपूर ने भी एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट पर दोस्त स्वरा भास्कर ने भी आनंद आहूजा को बधाई दी है.
बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने मई 2018 में शानदार और भव्य समारोह में एक-दूजे का हाथ थामा था. शादी के बाद से ही दोनों अक्सर अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. वक्त के साथ दोनों की बॉन्डिंग काफी मजबूत हो गई है. कपल एक बेटे के माता-पिता हैं. दोनों पैरेंटहुड को बेहद खूबसूरती से एन्जॉय कर रहे हैं.