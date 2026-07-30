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'हर जन्म में तुम्हें ही चुनूंगी', आनंद आहूजा पर सोनम कपूर ने यूं लुटाया प्यार, पत्नी को गोद में उठाकर पति ने जीत लिया दिल; रोमांटिक फोटो वायरल

Sonam Kapoor Romantic Post For Husband: इश्क हो तो ऐसा... दरअसल, सोनम कपूर ने हाल ही में अपने पति आनंद आहूजा के लिए दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट की हर तस्वीर प्यार बयां करती है और हर लाइन दिल को छू लेती है. रोमांटिक तस्वीरों पर तो फैंस का दिल ही अटक गया है. आइए नीचे तस्वीरों पर नजर डालते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 30, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:54 PM IST
'हर जन्म में तुम्हें ही चुनूंगी', आनंद आहूजा पर सोनम कपूर ने यूं लुटाया प्यार, पत्नी को गोद में उठाकर पति ने जीत लिया दिल; रोमांटिक फोटो वायरल
Image Credit: सोनम और आनंद का रोमांटिक अंदाज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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