सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा पर गिरी गाज, लगा चोरी का गंभीर आरोप

नई दिल्ली: सोनम कपूर (Sonam Kapoor) अक्सर अपने पति यानी आनंद आहूजा के साथ फोटो शेयर करती रहती हैं. आनंद आहूजा (Anand Ahuja) को लोग भले ही सोनम के पति के रूप में जानते होंगे लेकिन वो एक सफल बिजनेसमैन हैं. हाल ही में आनंद को लेकर एक खबर आ रही है कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है.

आनंद ने किया था कंपनी के खिलाफ ट्वीट

सोनम कपूर (Sonam Kapoor Husband Anand Ahuja) के पति आनंद आहूजा ने जनवरी, 2022 में एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी को उनकी कस्टमर सर्विस के खिलाफ ट्वीट किया था. अब खबर है कि उस कंपनी ने आनंद को इनवॉस के साथ कथित छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. बता दें कि इस इनवॉस का इस्तेमाल करके कोई भी टैक्स और कस्टम ड्यूटी देने से बच सकता है. कंपनी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि समस्या उनकी सर्विस में नहीं थी बल्कि आनंद द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स में थी.

The doctored invoices list prices that were up to 90% less than what he paid for the goods. While our policy is to do our best to rectify any customer issues, we have a duty to uphold regulatory compliance. (2/3) — MyUS.com (@MyUS_Shopaholic) February 1, 2022

कंपनी ने किया फ्रॉड का दावा

अब कंपनी ने दावा किया कि आनंद द्वारा शेयर किए गए इनवॉइस का दाम उनके द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट के भुगतान की तुलना में 90 प्रतिशत कम था. ट्वीट में कहा गया है, 'इनवॉइस में छेड़छाड़ की गई है, जिस वजह से प्रोडक्ट्स के दाम के लिए जो पेमेंट की गई है उसमें 90 पर्सेंट कम अमाउंट मेंशन है. जबकि हमारी पॉलिसी ये है कि सभी कस्टमर की समस्या को पूरी तरह से सॉल्व किया जाए. ये हमारी ड्यूटी है.'

यहां से हुई शुरुआत

दरअसल, आनंद आहूजा ने 27 जनवरी को एक ट्वीट किया और लिखा, 'क्या कोई MyUS शॉपहॉलिक के बारे में जानता है. मेरा तो बहुत खराब अनुभव रहा है. वह एक तो सामान को बहुत गलत तरीके से हैंडल करते हैं. फॉर्मल पेपरवर्क को रिजेक्ट कर देते हैं और बिना कारण बताए मना भी कर देते हैं.' इस पर कंपनी का जेनेरेटेड ट्वीट जवाब के तौर पर आया. उन्होंने असुविधा पहुंचाने के लिए माफी मांगी और कस्टमर सर्विस का इस्तेमाल करने की सलाह दी. साथ ही प्रोडक्ट पैकेजिंग को लेकर भी माफी मांगी.

Does anyone know someone at @MyUS_Shopaholic - I’ve been having HORRIBLE experience recently. They are holding items improperly, rejecting formal paperwork & refusing to acknowledge any reasoning. — anand s ahuja (@anandahuja) January 26, 2022

फिर 1 फरवरी को कंपनी ने बाकायदा जवाब दिया. उन्होंने आनंद आहूजा के साथ-साथ हमारी सहयोगी वेबसाइट्स बॉम्बे टाइम्स और ईटाइम्स को टैग करते हुए तीन ट्वीट किए. लिखा, 'ये कस्टमर सर्विस क्वॉलिटी, नई पॉलिसी या फिर आइटम्स को गलत तरह से हैंडल करने का मामला नहीं है. मिस्टर आहूजा ने ईबे (शॉपिंग साइट) पर खरीदे स्नीकर्स की गलत कीमत बताई थी, जिससे उन्हें कम पैसे और टैक्स देने पड़े.'

Put very simply, we have a legal obligation to provide accurate information when sending international shipments. Both MyUS and Mr. Ahuja are subject to international export rules, and we intend to follow them. (3/3) — MyUS.com (@MyUS_Shopaholic) February 1, 2022

कंपनी ने आगे दावा किया कि जो इनवॉइस में जो अमाउंट लिखा गया था वह किए गए भुगतान के 90 पर्सेंट काम था. कंपनी का कहना है कि सही जानकारी मुहैया कराना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है. 'MyUS और आनंद आहूजा दोनों इंटरनेशल एक्सपोर्ट रूल्स के अधीन हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए.'

Anyways now have moved all items and closed my account. Gooooood riddance! — anand s ahuja (@anandahuja) February 11, 2022

अब इन दावों पर आनंद ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'आपको पहले खुद ये गलत इल्जाम लगाने से पहले देखना चाहिए क्योंकि आप ही ने PDF रेसिप्ट और बैंक स्टेटमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया था. जिससे आप मुझसे और पैसे ऐंठ सकें. और लेट फीस लेने के लिए मेरे सामान को लंबे समय तक रोक सकें. खैर, जो भी है, खैर, अब सारे आइटम्स वहां से हटा लिए हैं और अपना अकाउंट भी बंद कर दिया है.'

यह भी पढ़ें- जालीदार टॉप पहन अनुपमा की बहू ने दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरें देख फैंस गए चौंक

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक करेंZee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें