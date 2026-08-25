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5211 ऑटो ड्राइवरों की चेकिंग... मुंबई में आखिर ये चल क्या रहा है? जिसको लेकर भड़का सोनम कपूर का गुस्सा

Sonam Kapoor Reaction: महाराष्ट्र में नए सरकारी नियम को लेकर ऑटो चालकों ने सड़कों पर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का एक चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. चलिए बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 25, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:25 PM IST
5211 ऑटो ड्राइवरों की चेकिंग... मुंबई में आखिर ये चल क्या रहा है? जिसको लेकर भड़का सोनम कपूर का गुस्सा
Image Credit: मुंबई ऑटो ड्राइवरों की स्ट्राइक (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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