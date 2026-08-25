5211 ऑटो ड्राइवरों की चेकिंग... मुंबई में आखिर ये चल क्या रहा है? जिसको लेकर भड़का सोनम कपूर का गुस्सा

महाराष्ट्र में कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों के लिए मराठी भाषा का आना जरूरी किए जाने के बाद से ट्रांसपोर्ट विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है. 20 अगस्त से शुरू हुई जांच पड़ताल के दौरान अधिकारियों ने टोटल 5,211 ड्राइवरों की जांच की है. इनमें से अकेले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में 3,942 ड्राइवरों की चेकिंग हुई. चेकिंग के दौरान एमएमआर में 722 ऐसे ड्राइवर मिले जो मराठी बोलने में असमर्थ थे. डिपार्टमेंट ने इन सभी ड्राइवर्स को तुरंत नोटिस थमा दिया. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इसके लिए 15 अगस्त की आखिरी तारीख तय की थी.
इस पूरे विवाद के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के एक छोटे से सोशल मीडिया कमेंट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. मशहूर पत्रकार फे डिसूजा की एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर सोनम कपूर ने केवल ‘huhh’ लिखकर अपना रिएक्शन दिया. उनका ये छोटा सा कमेंट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. दूसरी तरफ, इस नियम के विरोध में मुंबई के ऑटो-रिक्शा चालकों ने सोमवार से तीन दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है. ड्राइवरों का कहना है कि ये नियम उनके लिए फाइनेशियल दिक्कते खड़ी कर देगा, खासकर उन ड्राइवर्स पर जो ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं.
नियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ऑटो ड्राइवर्स ने कांदिवली लिंक रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. ड्राइवर्स ने भाषा की नेसेसिटी और उस पर लगने वाले भारी जुर्माने को लेकर अपनी नाराजगी जताई. कई प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऑटो चलाने वाले बुजुर्ग चालकों के लिए तय समय सीमा में एक नई भाषा सीखना बेहद मुश्किल काम है. ड्राइवरों की मांग है कि प्रशासन उनके हालात को समझे और नियमों में ढील दे. वहीं, प्रशासन की सख्ती और हड़ताल के चलते मुंबई के आम लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
फिल्मों से दूर चल रहीं सोनम कपूर अपनी पर्सनल लाइफ में काफी बिजी हैं. साल 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी करने के बाद उन्होंने अगस्त 2022 में अपने पहले बेटे वायु को जन्म दिया था. अपने पर्सनल और वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते सोनम लगातार मुंबई, दिल्ली और लंदन के बीच समय बिताती हैं. इसी साल 29 मार्च को सोनम और आनंद ने अपने दूसरे बेटे रुद्रलोक का वेलकम किया. सोनम ने अभी तक अपने दोनों बेटों के चेहरों को सोशल मीडिया और पैपराजी की नजरों से पूरी तरह दूर रखा हुआ है. उनके बड़े बेटे वायु 20 अगस्त को चार साल के पूरे हुए हैं.
दूसरे बेटे रुद्रलोक के जन्म के बाद सोनम कपूर को पहली बार 6 जुलाई को मुंबई में देखा गया था. मौका था उनकी कजिन अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी का, जहां सोनम अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुई थीं. इस इवेंट में सोनम के पारंपरिक और खूबसूरत लुक की काफी चर्चा रही. हालांकि, मां बनने के बाद से सोनम लाइमलाइट से काफी हद तक दूर हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बच्चों की देखभाल और परिवार को संभालने में बिता रही हैं. उनके फैंस उनके पब्लिक अपीयरेंस का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं.
सोनम कपूर के फिल्मी सफर की बात करें तो वह आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘ब्लाइंड’ में नजर आई थीं. बेटे वायु के जन्म के बाद से ही फैंस उनके बड़े पर्दे पर लौटने की राह देख रहे हैं. बताया जा रहा है कि सोनम जल्द ही मशहूर लेखिका अनुजा चौहान के चर्चित उपन्यास ‘बैटल फॉर बिट्टोरा’ के स्क्रीन अडैप्टेशन से फिल्मों में वापसी करेंगी. इस प्रोजेक्ट पर काम 2025 से शुरू होने की उम्मीद है. ऐसे में फैंस सोनम की नई फिल्म की आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.