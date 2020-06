मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput death) के बाद से सोशल मीडिया पर 'इनसाइडर वर्सेज आउटसाइडर' (outsider versus insider) पर बहस छिड़ गई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने रविवार को कहा कि वह एक स्टार किड के रूप में अपने विशेषाधिकार को स्वीकार करती हैं, उनकी पहचान उनके लिए गर्व की बात है .

बॉलीवुड निर्माता और अभिनेताओं के परिवार से आने वाली सोनम ने अपशब्‍दों से भरे संदेशों के स्क्रीनशॉट भी साझा किए. जिसमें उनके साथ, उनके पिता और दिग्गज अभिनेता पिता अनिल कपूर, निर्माता बहन रिया को भी टार्गेट किया गया था.

उन्‍होंने लिखा,'ये कुछ टिप्पणियां हैं जो मुझे आई हैं. सभी मीडिया और सभी लोग जिन्होंने इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित किया है और इसे उकसाया है. यह आप पर है. किसी के प्रति दयालु होने के बारे में बात करने वाले लोग दूसरों के लिए बुरा कर रहे हैं.'

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "मैं आप लोगों को मेरा कमेंट सेक्शन देखने के लिए प्रोत्साहित करती हूं. मुझे उम्मीद है कि आपके माता-पिता को इस तरह का सामान नहीं देखना पड़ेगा."

उन्होंने कहा कि वह और उनकी टीम अधिकारियों को इन टिप्पणियों की सूचना दे रही है.

Today on Father’s Day id like to say one more thing, yes I’m my fathers daughter and yes I am here because of him and yes I’m privileged. That’s not an insult, my father has worked very hard to give me all of this. And it is my karma where I’m born and to whom I’m born. I’m proud

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) June 21, 2020