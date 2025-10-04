Advertisement
पहली ही फिल्म में बिकनी सीन देकर फैंस को किया था शॉक्ड, ‘आइना’ के लिए ये हसीना थीं Yash Chopra की पहली पसंद

'त्रिदेव' और 'विश्वात्मा' जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं मशहूर अभिनेत्री सोनम खान ने आज अपनी पहली फिल्म 'विजय' का एक किस्सा लोगों के साथ शेयर किया है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह बिकनी पहने समंदर किनारे घूमती नजर आ रही हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:52 PM IST
पहली ही फिल्म में बिकनी सीन देकर फैंस को किया था शॉक्ड, ‘आइना’ के लिए ये हसीना थीं Yash Chopra की पहली पसंद

अपनी पहली ही फिल्म में वह बिकनी शूट करने को लेकर कैसे तैयार हो गई और इस दौरान कैसे वह सहज और शांत रहीं, इस सवाल का जवाब भी देते हुए एक्ट्रेस सोनम ने फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा को श्रेय दिया है. एक्ट्रेस सोनम खान ने आज यानी 4 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर फिल्म का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो लिखती हैं, ‘बिना किसी झिझक के बस ऐसे ही मैंने बिकिनी और चॉकलेट के साथ अपना करियर शुरू किया था. लाइट्स, कैमरा, साउंड और एक्शन.’

 

चॉकलेट से एक्ट्रेस करती हैं प्यार 
सोनम खान ने आगे लिखा, ‘सिल्वर स्क्रीन पर कैमरे के सामने यह मेरा पहला दिन था. यश जी फिल्म '10' में बो डेरेक के प्रसिद्ध बीच रन से प्रेरित थे और इसलिए उन्होंने 'विजय' में मेरा इंट्रोडक्शन सीन चुना. शूटिंग के दौरान मैं आश्चर्यजनक रूप से सहज थी और दिन भर चॉकलेट बार-बार खाती रही थी. इस तरह चॉकलेट के साथ मेरा प्यार शुरू हुआ. तब से मैं हर शूटिंग के दौरान कुछ चॉकलेट खाती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे लिए लकी है.’

A post shared by Sonam Khan (@sonamkhan_72)

 

फिल्म ‘आइना’ के लिए थीं यश चोपड़ा की पसंद
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि जैसे ही यश चोपड़ा 'कट' कहते थे, उनकी असिस्टेंट उनके लिए गाउन लेकर चली आती थी. सोनम खान ने आगे कहा, ‘ यश चोपड़ा और ऋषि कपूर की बदौलत उन्हें बेहद सहज महसूस हुआ.’
सोनम ने इस पोस्ट में बताया कि यश चोपड़ा उन्हें फिल्म ‘आइना’ में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका. जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा, ‘विडंबना यह है कि दो साल बाद यश जी ने मुझे 'आइना' में काम करने के लिए कहा, जो दुर्भाग्य से मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो रही थी और मैंने नए प्रोजेक्ट साइन करना बंद कर दिया था. बहरहाल, मेरी प्यारी दोस्त अमृता सिंह ने 'आइना' में शानदार काम किया.”
आपको बता दें कि सोनम खान को 'मिट्टी और सोना', 'क्रोध', 'अजूबा', 'फतेह', 'विश्वात्मा' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Sonam khansonam khan instagram postyash choprafilm vijay

