Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sonam It's Done Bro! सलमान खान की वायरल लाइन पर सोनम वांगचुक ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मजबूरियां होती होंगी सबकी...'

Sonam Wangchuk On Salman Khan: सोनम वांगचुक ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में 26 दिनों तक भूख हड़ताल जारी रखी थी. इस दौरान बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी और उनके लिए घर का बना खाना खिलाने की बात कही थी, जिसपर अब सोनम ने अपना रिएक्शन दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 30, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:05 PM IST
Sonam It's Done Bro! सलमान खान की वायरल लाइन पर सोनम वांगचुक ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मजबूरियां होती होंगी सबकी...'

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत की 7 खूबसूरत जगहें, जहां आम लोगों की नो-एंट्री! भूलकर भी न करें जाने की कोशिश
2
3
4
5