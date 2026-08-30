Sonam It's Done Bro! सलमान खान की वायरल लाइन पर सोनम वांगचुक ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मजबूरियां होती होंगी सबकी...'

फेमस सोशल वर्कर सोनम वांगचुक ने बीते दिनों छात्र स्टूडेंट मूवमेंट में 26 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद अपना अनशन खत्म किया था. इस दौरान बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी उनसे भूख हड़ताल खत्म करने और अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की थी. सलमान ने न सिर्फ वांगचुक को खाना खाने के लिए कहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके लिए घर से खाना भेजने की पेशकश भी की थी. एक्टर का ये मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और खास तौर पर उनकी एक लाइन ने लोगों का ध्यान खींचा लिया.
भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक हाल ही में एक पॉडकास्ट में नजर आए. इस दौरान उन्हें एक सफेद टी-शर्ट दी गई, जिस पर सलमान खान की तस्वीर के साथ उनकी पॉपुलर लाइन 'सोनम, इट्स डन ब्रो' लिखी हुई थी. ये वही टिप्पणी थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स और रिएक्शन देखने को मिले थे.
पॉडकास्ट में वांगचुक से पूछा गया कि क्या उन्होंने सलमान खान के इस मैसेज का मतलब समझा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए टी-शर्ट एकसेप्ट करते हुए सलमान खान की टिप्पणी को पॉजिटिविटी से लेने को कहा. सलमान खान के मैसेज पर रिएक्ट करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा, 'मैं इसे एक अच्छी भावना के रूप में लेना चाहता हूं. मजबूरियां होती होंगी सबकी. तो मैं उन्हें नहीं जाना चाहूंगा. आगे-पीछे, डायें-बाएं देखना पड़ता है. कोई कुछ भी कहता तो मैं उसकी इज्जत करता हूं बाकी मजबूरियों से तो मैं उसे नहीं कहूंगा.'
वांगचुक के इस जवाब से साफ था कि उन्होंने सलमान की अपील को पर्सनली ट्रोलिंग के रूप में नहीं लिया है. उन्होंने ये भी साइन दिए कि हर इंसान की अपनी परिस्थितियां और मजबूरियां हो सकती हैं, इसलिए वो इस मामले में किसी तरह की निगेटिविटी के साथ नहीं देखना चाहते.
स्टूडेंट प्रोटेस्ट और कथित लीक के मुद्दे के बीच सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी राय दी थी. उन्होंने स्टूडेंट की सेफ्टी और उनके फ्यूचर को सबसे अहम बताते हुए उनसे अपने माता-पिता के पास लौटने की अपील की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस मामले में किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए एक्टर ने उम्मीद जताई थी कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सोनम वांगचुक को संबोधित करते हुए सलमान ने लिखा था, 'तो छात्रों, कृपया अपने माता-पिता और घर वापस चले जाओ. सोनम, जो हो गया सो हो गया. इसे आगे मत बढ़ाओ. अगर जरूरत पड़ी तो हिम्मत बनाए रखना, हालांकि मुझे इसकी आशंका कम है, और कुछ खा लेना. अगर तुम चाहो तो मैं घर से खाना भेज दूंगा.'
बात करें सलमान खान के वर्कफ्रंट के बारे में तो, वो जल्द ही टीवी के पॉपुलर रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' के होस्ट के तौर पर वापसी करने वाले हैं. वो लंबे समय से इस शो से जुड़े हुए हैं और ऑडियंस के बीच उनकी होस्टिंग को काफी पॉपुलैरिटी मिली है. फिल्मों की बात करें तो सलमान की अगली फिल्मों में 'मातृभूमि' शामिल है, जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी. फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल सामने नहीं आई है.
इसके अलावा, सलमान वामशी पेडिपल्ली की अगली फिल्म में नयनतारा के साथ दिखाई देंगे. इस प्रोजेक्ट का अस्थायी नाम 'मॉन्स्टर' बताया जा रहा है और इसे ईद के खास मौके पर साल 2027 में रिलीज किए जाने की उम्मीद है.