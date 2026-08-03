सोनम वांगचुक की वाइफ ने बॉलीवुड को लेकर ऐसा क्या कहा? सुनकर डॉयरेक्टर्स को लग जाएगी मिर्ची

Sonam Wangchuk Wife On Bollywood: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी और सोशल एंटरप्रेन्योर गीतांजलि आंगमो ने बॉलीवुड को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसने हिंदी सिनेमा जगत में खलबली मचा दी है. हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म 'द ओडिसी' देखने के बाद गीतांजलि ने कहा कि भारत कहानियों और महाकाव्यों के बहुत बड़े खजाने पर बैठा है, लेकिन हमारा बॉलीवुड इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर कर बॉलीवुड को सिर्फ मनोरंजन का जरिया न बनकर एक पावरफुल क्लासरूम बनने की सलाह दी है. आइए जानते हैं उन्होंने अपनी इस वायरल पोस्ट में क्या-क्या गंभीर आरोप लगाए हैं.
गीतांजलि आंगमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह क्रिस्टोफर नोलन के साथ नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि साल 2024 में न्यूयार्क में उनकी नोलन से अचानक मुलाकात हुई थी. तब जिस टॉपिक पर चर्चा हुई थी, आज नोलन ने उसे 'द ओडिसी' के रूप में पर्दे पर उतार दिया है. गीतांजलि ने कहा कि फिल्म की कहानी, हीरो का सफर, धर्म, नियति और घर वापसी जैसे विषय भारतीय मानस और महाकाव्यों के बेहद करीब हैं.
गीतांजलि ने आगे लिखा कि भारत के पास ऐसे महाकाव्यों का अनगिनत खजाना है. अगर बॉलीवुड चाहे तो इन कहानियों को बड़े पैमाने, संवेदनशीलता और बौद्धिक गहराई के साथ सिनेमा के पर्दे पर उतार सकता है. उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि सिनेमा का काम सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि यह इंसानी सोच को गढ़ता है. शायद अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड को अपनी जिम्मेदारी का अहसास हो और वह सिनेमा को एक क्लासरूम की तरह इस्तेमाल करे.
Watched Odyssey yesterday. Surreal to see on screen what was still a conversation when I accidentally met Christopher Nolan in New York in 2024.
Its themes feel so familiar to the Indian imagination: the hero’s journey, dharma and destiny, exile, temptation, homecoming, the human… pic.twitter.com/Y7sWNXIz2v
— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) August 2, 2026
गीतांजलि का यह बयान ऐसे समय आया है जब सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर बॉलीवुड की चुप्पी पर पहले से सवाल उठ रहे थे. हाल ही में सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर 26 दिनों की लंबी भूख हड़ताल की थी. लोगों को उम्मीद थी कि '3 इडियट्स' फिल्म के हीरो आमिर खान उनके सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि माना जाता है कि फुंसुक वांगडू का किरदार वांगचुक से प्रेरित था. हालांकि आमिर खान ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि फिल्म बनाते समय वह वांगचुक को जानते भी नहीं थे.
आमिर खान के इस दावे के तुरंत बाद 2008 का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें आमिर खान खुद सोनम वांगचुक से मिलते दिख रहे थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद आमिर खान और बॉलीवुड की चुप्पी को लेकर फैंस का गुस्सा और बढ़ गया. हालांकि 24 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी. इसके अगले ही दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बॉलीवुड के रवैये को लेकर शुरू हुई यह बहस आज भी जारी है.