‘नफरत जितनी भी हो…..’, सोनाक्षी सिन्हा का बयान वायरल, कहा- ‘मैंने उस आदमी से…..’

बॉलीवुड कपल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने पिछली साल 2024, जून में शादी कर ली थी और बी-टाउन की सबसे फेवरेट जोड़ियों में से एक बन गए. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी शादी पर बात करते हुए जोर दिया कि नफरत पर प्यार की जीत हमेशा होती है. सोनाक्षी ने हाल ही में वायरल हुईं उनकी प्रेग्नेंसी की खबरों पर भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या कहा.

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:06 PM IST
‘नफरत जितनी भी हो…..’, सोनाक्षी सिन्हा का बयान वायरल, कहा- ‘मैंने उस आदमी से…..’

 

सीरीज ‘हीरामंड़ी’ स्टार सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और एक्टर ज़हीर इकबाल से जून 2024 में अपने बांद्रा में बने घर पर शादी की थी. एक्ट्रेस ने इस खास दिन को सिर्फ अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सेलिब्रेट करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत शादी की. एक्ट्रेस की इंटरफेथ मैरिज ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच में प्यार और तकरार को देखकर फैंस ने उन्हें बी-टाउन के फेवरेट कपल्स का टैग दे दिया है. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी शादी को लेकर एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है. 

जहां प्यार है, वहां प्यार है
सोनाक्षी ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, ‘मेरा हमेशा से मानना रहा है कि प्यार की हमेशा जीत होती है, चाहे कुछ भी हो. लोग चाहे जितनी भी नफरत क्यों ना करें, लेकिन अगर जहां प्यार है, वहां प्यार है, और वो हमेशा जीतेगा, मेरा हमेशा से ही यही मानना है.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ करने की कोशिश की हो, हम बस… सचमुच लोग कहा करते थे कि ओह तुम कितनी हिम्मत वाली हो तुमने अपनी दिल की सुनी और उससे शादी कर ली. नहीं मैंने उस आदमी से शादी की है, जिससे में प्यार करती हूं.’

‘ऐसा करने वाली मैं पहली लड़की नहीं हूं’
एक्ट्रेस ने इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘सच कहूं तो मैं ऐसा करने वाली लड़की नहीं हूं, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा करने वाली मैं आखिरी लड़की होउंगी, और आप जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हमने जानबूझकर करने की कोशिश की हो, यह बस हो गया, और शादी की कुछ समय बाद ही बदलाव भी आ गए.’ सोनाक्षी ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है लोगों को बस इतना ज्यादा प्यार, इतनी सच्चाई और सब कुछ दिख रहा होगा, कि सारा शोर और डाउट गायब हो गए.’ 

 

प्रेग्नेंसी की खबरों का किया खारिज
कुछ समय पहले सोनाक्षी और जहीर की प्रेग्नेंसी की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब तेजी पकड़ी थी. बीते दिनों पैपाराजी के साथ मजाक करते हुए एक्टर ने सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखकर प्रेग्नेंट होने का इशारा किया था. वहीं एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में प्रेग्नेंसी की खबरों को सिर्फ अफवाह बताया. उन्होंने अपनी शादी पर जोर देकर हंसते हुए कहा, ‘लोग बस हंगामा कर रहे हैं, लेकिन मेरी शादी डेढ़ साल पहले हुई है, और मैं अभी इसे एंजॉय कर रही हूं. और ये हमेशा से हैं … कि लड़की के जोडों का वजन शादी से कई पहले बढ़ जाता है और तभी आपको पता चलता है कि ये खुशियों से भरपूर रिश्ता है.’

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

