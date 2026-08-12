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आखिर क्यों NEET प्रोटेस्ट पर चुप रहे सोनू निगम? पूरा माजरा शांत होने के बाद दी सफाई; बोले- ‘मैंने बहुत स्टैंड लिए...’

Sonu Nigam NEET Protest Statement: नीट परीक्षा विवाद के दौरान सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. इसमें वे रिपोर्टर्स के सवाल पर थोड़े उखड़े हुए दिखे और कमेंट करने से साफ इनकार कर दिया. अब सोनू ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उस वक्त उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने से क्यों इनकार कर दिया था?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 12, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:29 PM IST
आखिर क्यों NEET प्रोटेस्ट पर चुप रहे सोनू निगम? पूरा माजरा शांत होने के बाद दी सफाई; बोले- ‘मैंने बहुत स्टैंड लिए...’
Image Credit: Sonu Nigam NEET Protest Statement

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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