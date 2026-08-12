आखिर क्यों NEET प्रोटेस्ट पर चुप रहे सोनू निगम? पूरा माजरा शांत होने के बाद दी सफाई; बोले- ‘मैंने बहुत स्टैंड लिए...’

जुलाई के महीने में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर सोनू निगम नीट परीक्षा से जुड़े स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन पर सवाल पूछे जाने पर काफी नाराज नजर आए थे. जब पत्रकारों ने उनसे स्टूडेंट्स के आंदोलन के बारे में राय मांगी तो उन्होंने साफ लहजे में कहा, ‘अभी हो गया बस’. सोनू के इस रवैये और चुप्पी ने कई इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया था और कई सवाल भी उठाए.
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सोनू निगम के इस बिहेवियर की कड़ी निंदा की. एक यूजर ने लिखा कि हुनर होना किसी को अच्छा इंसान नहीं बनाता. वहीं, दूसरे यूजर का कहना था कि जब बात आम जनता या स्टूडेंट्स के सपोर्ट की आती है तो ऐसे मशहूर सितारे अक्सर चुप रह जाते हैं. उनका आरोप था कि सेलिब्रिटीज केवल अपने फायदे वाले मुद्दों पर ही बोलते हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने सोनू का बचाव भी किया और कहा कि हर सेंसिटिव मुद्दे पर बोलना हर सेलेब्रिटी के लिए जरूरी नहीं होना चाहिए, इसलिए ही वे चुप हैं.
अब लंब समय बाद सोनू निगम ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े हुए जो कहा उसने सभी को हैरान कर दिया. हाल ही में बॉम्बे टाइम्स से साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि हर बात को कहने का एक सही समय होता और सही जगह होती है. उन्होंने कहा, ‘मुंबई में पिछले तीन दशकों में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बुनियादी तरीका सीखा है. जिस काम के लिए इवेंट रखा गया है, उसी पर बात करनी चाहिए. बात को किसी दूसरे गैर-जरूरी मुद्दे पर नहीं भटकाना चाहिए’. सोनू के मुताबिक, हर बात को कहने का एक तरीका होता है.
सोनू निगम ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि वे उस इवेंट में अपने गुरु पंकज उधास को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. ऐसे में वहां राजनीति पर बात करना उनके नजरिए से बेहद गलत और अनादर जैसा होता. उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने पिता से वादा किया है कि जिस चीज की मुझे पूरी जानकारी न हो, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा’. सोनू का मानना है कि आधे-अधूरे ज्ञान के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर बोलना बिल्कुल सही नहीं है. इसलिए उन्होंने उस वक्त वहां बयान देने से साफ मना कर दिया था. अब उनका ये इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है.
अपनी बात रखते हुए सिंगर ने भी याद दिलाया कि वे पहले भी कई बड़े सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय दे चुके हैं. अजान लाउडस्पीकर विवाद से लेकर कलाकारों के रॉयल्टी राइट तक, उन्होंने अकेले ही कई लड़ाइयां लड़ी हैं. उन्होंने कहा, ‘मैंने जिंदगी भर सही स्टैंड लिया है और कई बड़े बदलाव भी लाए हैं. लाउडस्पीकर के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर रॉयल्टी के राइट्स तक, मैंने अकेले ही हिम्मत दिखाई है. अब दूसरों को भी आगे आकर निडरता से बोलना चाहिए और देखना चाहिए कि वे क्या बदलाव ला सकते हैं’.
सोनू निगम ने ये भी साफ किया कि वे अपने फोन में सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसलिए उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं रहती कि इंटरनेट पर उनके बारे में क्या बातें चल रही हैं. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों और काम पर ध्यान देना पसंद करते हैं. सोनू का मानना है कि अब नए लोगों और दूसरे कलाकारों को भी समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए. उनका ये नया बयान सोशल मीडिया पर अब खूब पढ़ा और शेयर किया जा रहा है. साथ ही उनके फैंस भी उनका जमकर सपोर्ट कर रहे हैं.