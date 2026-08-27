कृति सेनन रक्षाबंधन Ad विवाद में नया मोड़! सोनू निगम के बयान से मचा हड़कंप; अब सामने आई पूरी हकीकत

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपने एक रक्षाबंधन वाले विज्ञापन को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं. इस विवाद के बीच अचानक जाने-माने सिंगर सोनू निगम का नाम भी चर्चा में आ गया. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सोनू निगम ने इस विज्ञापन और कृति के पहनावे पर लंबा-चौड़ा बयान दिया है. जब ये खबर तेजी से फैलने लगी तब खुद सोनू निगम भी हैरान रह गए. उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और साफ किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है.
सिंगर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस फर्जी रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, ‘ये मैं नहीं हूं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था’. दरअसल, एक्स (ट्विटर) पर उनके नाम से चल रहे एक अकाउंट ने इस विवाद पर लंबी पोस्ट लिखी थी. मीडिया ने बिना जांच-पड़ताल किए उस पोस्ट को सिंगर का आधिकारिक बयान मान लिया और खबरें चला दीं. इसके बाद सोनू निगम के फैंस ने भी बताया कि सिंगर काफी समय से एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिव ही नहीं हैं.
उस फर्जी एक्स अकाउंट से लिखा गया था कि ये विवाद इस बात पर नहीं है कि किसी महिला ने क्या पहना है? बल्कि समस्या हिंदू त्योहारों और परंपराओं के जरिए लोगों की सोच को प्रभावित करने के पाखंड में है. पोस्ट में ये भी तंज कसा गया था कि ऐसा नहीं है कि कृति सेनन ने पहली बार कोई विवादित ड्रेस पहनी हो. इस पोस्ट को सोनू निगम के नाम से तेजी से वायरल कर दिया गया, जिससे लोगों को लगा कि सिंगर ने सच में कृति सेनन और उनके रक्षाबंधन वाले ऐड पर सीधा निशाना साधा है.
सोनू निगम की इस सफाई के बाद सिंगर प्राजक्ता शुकरे भी उनके सपोर्ट में उतरीं. उन्होंने फर्जी अकाउंट चलाने वालों और मीडिया की लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई. प्राजक्ता ने कहा कि सोनू कई सालों से कह रहे हैं कि वे एक्स पर नहीं हैं, फिर भी उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने सवाल किया कि एक्स ऐसे मिसलिडिंग अकाउंट्स को हटाता क्यों नहीं है? साथ ही मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि बिना पुष्टि किए किसी दिग्गज का नाम जोड़कर खबर कैसे बना देते हैं?
ये पूरा मामला एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षाबंधन ऐड से जुड़ा है, जिसमें कृति सेनन नजर आई थीं. ऐड में कृति ने ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी हुई थी. सोशल मीडिया के एक वर्ग को रक्षाबंधन जैसे पावन त्योहार पर उनका ये पहनावा पसंद नहीं आया. लोगों ने इसे भारतीय परंपरा के खिलाफ बताते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया. बाद में खुद कृति सेनन ने सामने आकर आलोचकों को जवाब दिया और अपने आउटफिट के साथ-साथ पूरे ऐड कैंपेन का मजबूती से बचाव किया था.
इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर साफ हो गया है कि सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान और बिना पुष्टि वाली खबरें कितनी तेजी से फैलती हैं. सोनू निगम जैसे बड़े कलाकार के नाम का इस्तेमाल करके राय को सच की तरह पेश कर दिया गया. सेलिब्रिटीज अक्सर ऐसे फर्जी अकाउंट्स का शिकार बनते हैं, जिससे उनकी इमेज पर असर पड़ता है. इसलिए किसी भी सनसनीखेज बयान पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई और सोर्स की पुष्टि करना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि गलतफहमी से बचा जा सके.