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कृति सेनन रक्षाबंधन Ad विवाद में नया मोड़! सोनू निगम के बयान से मचा हड़कंप; अब सामने आई पूरी हकीकत

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपने एक रक्षाबंधन वाले विज्ञापन को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं. इस विवाद के बीच अचानक जाने-माने सिंगर सोनू निगम का नाम भी चर्चा में आ गया. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सोनू निगम ने इस विज्ञापन और कृति के पहनावे पर लंबा-चौड़ा बयान दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 27, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:17 AM IST
कृति सेनन रक्षाबंधन Ad विवाद में नया मोड़! सोनू निगम के बयान से मचा हड़कंप; अब सामने आई पूरी हकीकत
Image Credit: कृति सेनन के विवाद पर क्या बोले सोनू निगम (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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