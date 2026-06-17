Sonu Nigam Health Update: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस सिंगर सोनू निगम ने फैंस के साथ अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी शेयर की है. उन्होंने हाल ही में एक वीडियो में बताया कि पिछले एक हफ्ते से वह नसों से जुड़ी एक दर्दनाक समस्या से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है. काफी तकलीफ होने के बावजूद, सिंगर ने मुंबई में होने वाली अपनी तय परफॉर्मेंस को जारी रखने का फैसला किया है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सोनू निगम ने बताया कि उन्हें 'पिंच्ड नर्व' (नस दबने) की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या का पता लगाने के लिए उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट भी करवाए हैं.
वीडियो में सिंगर सोनू निगम ने कहा, 'मेरी गर्दन की नसें दब गई हैं. बीते एक हफ्ते से मैं परेशानी में हूं. मेरे MRI और CT स्कैन हो रहे हैं और मैं काफी सारी दवाइयां ले रहा हूं. इस स्थिति में मुझे लगातार मेडिकल देखभाल की जरूरत पड़ रही है, जिसमें स्कैन, दवाइयां और फिजियोथेरेपी सेशन शामिल हैं.'
वहीं, अपने इलाज के बारे में बताते हुए सोनू निगम ने कहा कि फिजियोथेरेपी का दौर काफी मुश्किल हो गया है. मांसपेशियों को आराम देने के लिए दी गई दवाइयों का असर उनके गले पर पड़ रहा है, जो लाइव परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे किसी गायक के लिए चिंता की बड़ी वजह हो सकती है.
सोनू निगम ने अपनी मुश्किलों को स्वीकार करते हुए कहा कि उनका कॉन्सर्ट रद्द करने का कोई इरादा नहीं है. वह लंबे समय बाद परफॉर्म करने को लेकर काफी उत्साहित हैं और फैंस से किया गया वादा जरूर पूरा करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, 'दर्द और दवाइयों के असर से आवाज पर पड़े प्रभाव के बावजूद, मैं स्टेज पर जाकर परफॉर्म करूंगा.'
इस वीडियो पर लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और कमेंट सेक्शन में उनके लिए सपोर्ट भरे मैसेज शेयर किए. कई लोगों ने सिंगर के जल्द ठीक होने की कामना की, जबकि कई यूजर्स उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद काम जारी रखने के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं.