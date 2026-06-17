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'दुआ कीजिए...' दब गईं सोनू निगम की गर्दन की नसें, वीडियो शेयर कर सिंगर ने बताया दर्द; बोले- 'मेरे MRI और CT स्कैन हो रहे हैं'

Sonu Nigam Health Update: बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम इन दिनों काफी परेशानी से जूझ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने फैंस को बताया कि उनकी गर्दन की नसें दब गई हैं, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें लगातार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 17, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:06 AM IST
'दुआ कीजिए...' दब गईं सोनू निगम की गर्दन की नसें, वीडियो शेयर कर सिंगर ने बताया दर्द; बोले- 'मेरे MRI और CT स्कैन हो रहे हैं'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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