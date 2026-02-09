सोनू निगम ने कॉन्सर्ट में खोए बच्चे को इस तरह उसकी फैमिली से मिलवाया, वीडियो देख लोगों ने कहा- 'ये बंदा तो...'

Sonu Nigam Viral Video: सिंगर सोनू निगम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि सोनू निगम ने कॉन्सर्ट में खोए हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया है.
Trending Photos
Sonu Nigam Video: मशहूर सिंगर सोनू निगम अपनी प्यारी आवाज के लिए जाने जाते हैं. उनके गाए गानों को काफी पसंद किया जाता है. इसके साथ ही सोनू निगम में अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सिंगर तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं. अब सोनू निगम ने एक वीडियो शेयर किया है जो काफी पसंद किया जा रहा है. दरअसल, उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनकी जमकर तारीफ हो रही है. आइए जानते हैं कि सोनू निगम ने क्या किया है और लोग उनको लेकर क्या कमेंट कर रहे हैं.
सोनू निगम का वीडियो किया जा रहा पसंद
सोनू निगम हाल ही में हुबली में म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी से लोगों को खुश कर दिया. इसी बीच उन्होंने ऐसा काम किया कि लोगों के बीच छा गए. दरअसल, एक छोटा बच्चा कॉन्सर्ट में आए लोगों की भीड़ में खो गया. इसके बाद सोनू निगम ने उस बच्चे को मंच पर बुलाया और माइक से अनाउंस किया कि उसकी फैमिली वाले बच्चे को लेने आ जाए. लेकिन सिंगर ने खास अंदाज में गाना गाते हुए बच्चे को परिवार से मिलवाया है. सोनू निगम के इस अंदाज देखकर बच्चा घबराने की बजाय खुश था. उन्होंने कहा कि बच्चे के मम्मी-पापा लेने आ जाएं तो वह बताता है कि वह अपने चाचा के साथ आया है. इस पर सिंगर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि चाचा बच्चे को छोड़कर चाची के साथ चले गए. सोनू निगम के इस अंदाज को काफी खुशनुमा कर दिया.
सोनू निगम के वीडियो पर आए ये कमेंट
सोनू निगम ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और लिखा है, 'कल रात हुबली में 30 हजार लोगों की भीड़ में खो जाने के बाद डरा हुआ और घबराया हुआ श्री साई. मुझे ढूंढने के बाद वह अब उतना डरा हुआ या खोया हुआ नहीं लग रहा होगा.' सोनू निगम के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'ये बंदा तो है ही ग्रेट.' एक यूजर ने लिखा है, 'सोनू सर जैसा कोई नहीं.' एक यूजर ने लिखा है, 'कितने अच्छे हैं सोनू निगम.' एक यूजर ने लिखा है, 'एक दिल कितनी बार जीतोगे सर.'
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.