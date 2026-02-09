Advertisement
trendingNow13103867
Hindi Newsबॉलीवुडसोनू निगम ने कॉन्सर्ट में खोए बच्चे को इस तरह उसकी फैमिली से मिलवाया, वीडियो देख लोगों ने कहा- ये बंदा तो...

सोनू निगम ने कॉन्सर्ट में खोए बच्चे को इस तरह उसकी फैमिली से मिलवाया, वीडियो देख लोगों ने कहा- 'ये बंदा तो...'

Sonu Nigam Viral Video: सिंगर सोनू निगम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि सोनू निगम ने कॉन्सर्ट में खोए हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया है. 

Written By  Shashikant Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोनू निगम ने कॉन्सर्ट में खोए बच्चे को इस तरह उसकी फैमिली से मिलवाया, वीडियो देख लोगों ने कहा- 'ये बंदा तो...'

Sonu Nigam Video: मशहूर सिंगर सोनू निगम अपनी प्यारी आवाज के लिए जाने जाते हैं. उनके गाए गानों को काफी पसंद किया जाता है. इसके साथ ही सोनू निगम में अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सिंगर तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं. अब सोनू निगम ने एक वीडियो शेयर किया है जो काफी पसंद किया जा रहा है. दरअसल, उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनकी जमकर तारीफ हो रही है. आइए जानते हैं कि सोनू निगम ने क्या किया है और लोग उनको लेकर क्या कमेंट कर रहे हैं.

सोनू निगम का वीडियो किया जा रहा पसंद
सोनू निगम हाल ही में हुबली में म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी से लोगों को खुश कर दिया. इसी बीच उन्होंने ऐसा काम किया कि लोगों के बीच छा गए. दरअसल, एक छोटा बच्चा कॉन्सर्ट में आए लोगों की भीड़ में खो गया. इसके बाद सोनू निगम ने उस बच्चे को मंच पर बुलाया और माइक से अनाउंस किया कि उसकी फैमिली वाले बच्चे को लेने आ जाए. लेकिन सिंगर ने खास अंदाज में गाना गाते हुए बच्चे को परिवार से मिलवाया है. सोनू निगम के इस अंदाज देखकर बच्चा घबराने की बजाय खुश था. उन्होंने कहा कि बच्चे के मम्मी-पापा लेने आ जाएं तो वह बताता है कि वह अपने चाचा के साथ आया है. इस पर सिंगर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि चाचा बच्चे को छोड़कर चाची के साथ चले गए. सोनू निगम के इस अंदाज को काफी खुशनुमा कर दिया. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonu Nigam (@sonunigamofficial)

Add Zee News as a Preferred Source

सोनू निगम के वीडियो पर आए ये कमेंट
सोनू निगम ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और लिखा है, 'कल रात हुबली में 30 हजार लोगों की भीड़ में खो जाने के बाद डरा हुआ और घबराया हुआ श्री साई. मुझे ढूंढने के बाद वह अब उतना डरा हुआ या खोया हुआ नहीं लग रहा होगा.' सोनू निगम के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'ये बंदा तो है ही ग्रेट.' एक यूजर ने लिखा है, 'सोनू सर जैसा कोई नहीं.' एक यूजर ने लिखा है, 'कितने अच्छे हैं सोनू निगम.' एक यूजर ने लिखा है, 'एक दिल कितनी बार जीतोगे सर.'

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. राजस्थान पत्रिका से करियर शुरू करने के बाद अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. अब इनकी पारी जी न्यूज के साथ चल रही है. मनोरंजन की ...और पढ़ें

TAGS

Sonu NigamBollywood gossipBollywood newsEntertainment News

Trending news

भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
Rajesh Pilot
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
IMD Alert
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
digital arrest
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
Punjab news
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
Russian Oil
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
Kashmir
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
Punjab
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
West Bengal SIR
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
क्या है 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, विपक्ष कर रहा तैयारी!
om birla
क्या है 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, विपक्ष कर रहा तैयारी!